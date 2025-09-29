"NIKEZIĆ I ŠOŠKIĆ POTPUNO UNIŠTILI ZEMLJU" Mali: Oni su ti koji su prodali NIS (VIDEO)

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obratio se na konferenciji za medije, kako bi, kako je istakao, odgovorio na besmislene laži koje su juče izneli "bajni ekonomisti Dušan Nikezić i Dejan Šoškić".

Foto: Printscreen





- Za vreme mandata Dejana Šoškića kao guvernera Narodne banke kurs dinara u odnosu na evro skočio je sa 81 na 113, 114, 115 dinara. To je ono vreme kada smo svi gledali zadnje stranice novina, gledali kurs, i kada smo menjali dinare u evre kako bi se zaštitili od visoke inflacije, koja je tada bila dvocifrena, i od toga da se iz dana u dan menjao devizni kurs. To je sve zasluga Dejana Šoškića, koji se eto juče našao pozvanim da govori o ekonomskim temama važnim za građane Srbije. Tokom mandata Šoškića nismo imali skoro nikakvih stranih direktnih investicija - kazao je.

- Druga osoba je Nikezić, osoba koja je od 2008. do 2012. godina imala šest državnih funkcija, čovek koji je žario i palio i vodio javne finansije zajedno sa svojim ocem, prijateljima. To je vreme bilo kada nam je država bila pred bakorotom, kada je njegov šef Dragan Đilas prihodovao 619 miliona evra na račun građana, vreme kada je pola miliona ljudi ostalo bez posla, kada su fabrike bile zakatančene, to je vreme kada je stopa nezaposlenosti bila 25,9 odsto, svaki četvrti nije imao posao - naveo je ministar.

- To su ljudi koji su potpuno ekonomski uništili zemlju - dodao je Mali.

Tema legalizacija

Govoreći o novom zakonu o legalizaciji, ministar kaže da on nikako nije okrenut ka tajkunima.

- Novi zakon je za sve, samo ne za tajkune. Za obične građane koji imaju stambene jedinice, kako bi im olakšali. Da građani budu svoj na svome. Ovde se radi u ispravljanju višedecenijske nepravde kada su obični građani u pitanju. Prvi zakon donet je 2003. godine, sada je problem što mi sprovodimo novi zakon upravo razmišljajući o interesu građana. Mi ne planiramo u prihodima neke velike brojke, kada je legalizacija u pitanju - kazao je ministar.

Tema NIS

Druga tema je situacija sa Naftnom industrijom Srbije.

- Ljudi koji su nam napravili problem, ti ljudi se sada našli pozvanim da sada diskutuju. Niko od njih nema rešenje, kao što nemaju ni za jedan problem. Kritike dolaze upravo od onih koji su taj problem stvorili. Oni su ti koji su prodali NIS 2009. godine. Ono što je predsednik uspeo da uradi, da pomerimo za 7-8 dana datum primene sankcija, kako bi razgovarali i pronašli adekavtno rešenje. Sigurno je da ćemo učiniti sve da energetska stabilnost bude sačuvana - istakao je Mali.

Tema Ekspo

Treća tema je Ekspo.

- Za nas je Ekspo najveća razvojna šansa. Očekujemo 3-4 miliona posetilaca - naveo je.

- Tako jedna laž sustiže drugu. Onda su govorili o merama vlade, koje se usmerene ka boljem životnom standardu građana. Efekat toga već vidite u maloprodajnim lancima. Njima smeta zašto su ograničene marže. Jednostavno ti ljudi ne razumeju ono što je za nas važno, a to su ljudi. Osim toga da su govorili kako podržavaju blokade i one koji ne žele da uče... Danas odgovornom ekonomskom politikom plate su 930-940 evra, u proseku, ide vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti, povećanje penzija, minimalne zarade, pri čemu nismo zaustavili nijednu jedinu investiciju - kaže ministar Mali i dodaje da je važno da građani znaju istinu.

- Ja sam malopre završio sastanak sa guvernerkom, vrlo brzo ćemo izaći sa preciznim podacima koliko je smanjenje cena uticalo na stopu inflacije. Da sačekamo još par dana da akumuliramo podatke, guvernerka je rekla da je vrlo zadovoljna - rekao je.

- Moja poruka lažnim ekonomistima - samo vi, gospodo, radite svoj posao, opravdajte Đilasov novac, a mi ćemo svakodnevno rešavati probleme građana Srbije. Svaki dinar se ulaže u ono što je interes građana Srbije - kazao je.