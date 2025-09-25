USKORO PADAJU CENE NEKRETNINA ŠIROM SRBIJE: Stiže novi zakon "Svoji na svome"

MINISTAR finansija Siniša Mali i ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević izjavili su večeras, gostujući u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić", da će cene nekretnina u Srbiji konačno pasti nakon stupanja na snagu zakona "Svoji na svome".

Na pitanje o padu cena nekretnina širom Srbije, ministarka Sofronijević rekla je da će se na tržištu nekretnina dobiti jedna masa i da će cene sigurno pasti.

- Poznato je da je zabranjeno prometovanje neuknjiženim nepokretnostima, a ako na tržištu imate veliki broj ponuda, to je zakon zakon ponude i tražnje - rekla je ministarka.

Mali je podsetio da su dodatno smanjili kamatne stope.

- Ljudima je sada lakše da dođu do novca da kupe nekretnine. Imaćemo dupli efekat za sve građane Srbije. Država je stabilna, ostali poreski prihodi su stabilni. Nećemo više ništa od poreza da uzimamo od građana, hoćemo da im damo. To ide na plate, penzije, minimalne zarade, kilometre auto-puteva, pruga, vrtiće, sve ono sto znači građanima Srbije - zaključio je ministar.

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da će Vlada Srbije na sednici u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji objekata i istakao da je to samo jedna od mera koju donosi država kako bi se podigao životni standard građana.

- Za samo 100 evra po stanu ljudi će biti u mogućnosti da legalizuju svoj stan i da ga posle prodaju ili stave pod hipoteku - rekao je Mali prilikom posete porodice Vesić iz Kaluđerice koja je kupla stan u okviru Programa stambenih kredita za mlade.