Ekonomija

USKORO PADAJU CENE NEKRETNINA ŠIROM SRBIJE: Stiže novi zakon "Svoji na svome"

Новости онлине

25. 09. 2025. u 20:46

MINISTAR finansija Siniša Mali i ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević izjavili su večeras, gostujući u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić", da će cene nekretnina u Srbiji konačno pasti nakon stupanja na snagu zakona "Svoji na svome".

УСКОРО ПАДАЈУ ЦЕНЕ НЕКРЕТНИНА ШИРОМ СРБИЈЕ: Стиже нови закон Своји на своме

Foto N. Skenderija

Na pitanje o padu cena nekretnina širom Srbije, ministarka Sofronijević rekla je da će se na tržištu nekretnina dobiti jedna masa i da će cene sigurno pasti.

- Poznato je da je zabranjeno prometovanje neuknjiženim nepokretnostima, a ako na tržištu imate veliki broj ponuda, to je zakon zakon ponude i tražnje - rekla je ministarka.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Mali je podsetio da su dodatno smanjili kamatne stope.

- Ljudima je sada lakše da dođu do novca da kupe nekretnine. Imaćemo dupli efekat za sve građane Srbije. Država je stabilna, ostali poreski prihodi su stabilni. Nećemo više ništa od poreza da uzimamo od građana, hoćemo da im damo. To ide na plate, penzije, minimalne zarade, kilometre auto-puteva, pruga, vrtiće, sve ono sto znači građanima Srbije - zaključio je ministar.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da će Vlada Srbije na sednici u petak usvojiti predlog novog zakona o legalizaciji objekata i istakao da je to samo jedna od mera koju donosi država kako bi se podigao životni standard građana.

- Za samo 100 evra po stanu ljudi će biti u mogućnosti da legalizuju svoj stan i da ga posle prodaju ili stave pod hipoteku - rekao je Mali prilikom posete porodice Vesić iz Kaluđerice koja je kupla stan u okviru Programa stambenih kredita za mlade.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKA GASI FABRIKE: Boš najavio 13.000 otkaza, stiže oštar odgovor sindikata
Ekonomija

0 1

NEMAČKA GASI FABRIKE: Boš najavio 13.000 otkaza, stiže oštar odgovor sindikata

Kompanija „Boš“, jedan od najpoznatijih snabdevača automobilske industrije u Evropi, objavila je da će do kraja 2030. godine ukinuti čak 13.000 radnih mesta u Nemačkoj. Kako su naveli iz sedišta kompanije u Gerlingenu, razlog za ovu odluku leži u „smanjenoj potražnji“ i „sporijem razvoju električne mobilnosti“, zbog čega su, kako tvrde, ovakve mere neizbežne.

25. 09. 2025. u 19:35

Politika
Tenis
Fudbal
PENZIONERI SE RAZMILELI PO ŠUMAMA, ULAGANJE NULA, EVO ŠTA TRAŽE: Neko bi prošao pored toga, ne bi ni primetio da leži na zemlji

PENZIONERI SE RAZMILELI PO ŠUMAMA, ULAGANjE NULA, EVO ŠTA TRAŽE: Neko bi prošao pored toga, ne bi ni primetio da leži na zemlji