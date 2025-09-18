3 PREPORUČENE KRIPTOVALUTE ZA ULAGANJE U SEPTEMBRU: Velika Britanija i SAD sarađuju na digitalnoj imovini

Velika Britanija i SAD najavile su partnerstvo u oblasti digitalne imovine. Izdvojili smo tri kriptovalute za ulaganje ovog septembra: TRX, HYPE i Maxi Doge.

Dvanaest velikih industrijskih udruženja u Velikoj Britaniji pozvalo je vladu da učini tehnologiju distribuirane knjige (DLT) ključnim delom sporazuma o tehnološkoj saradnji između Velike Britanije i SAD, navodi se u saopštenju od 12. septembra.

UK-US Tech Bridge je bilateralni sporazum koji će omogućiti dvema zemljama da sarađuju i dele resurse u oblasti inovacija, tehnologije i digitalnih politika.

Saradnja Velike Britanije i SAD u digitalnoj imovini menja investicioni pejzaž

Koalicija industrije vidi DLT kao ključni pokretač finansijske infrastrukture nove generacije.

Posebno su tokenizacija i stablecoini istaknuti kao oblasti koje će imati značajan uticaj na ekonomije obe zemlje, a naglašeno je da je ovo jedinstvena prilika da se stvori prvi transatlantski DLT okvir na svetu.

Sa saradnjom na nivou vlada koja je već u toku, septembar bi mogao postati ključna prekretnica za ulaganja u kriptovalute.

Tri kriptovalute za koje se očekuje da će imati koristi od ovih promena politike privlače sve veću pažnju.

Tron: Digitalna plaćanja bi mogla imati koristi od saradnje UK-SAD

Tron (TRX) privlači pažnju stručnjaka kao kriptovaluta koja bi mogla najviše profitirati od saradnje Velike Britanije i SAD u oblasti digitalne imovine.

Trenutno se trguje oko 0,16 dolara, što ga čini idealnim izborom za investiranje u septembru.

Ovaj blockchain omogućava brza i jeftina međunarodna plaćanja i verovatno će igrati centralnu ulogu u izgradnji infrastrukture za stablecoin plaćanja između Velike Britanije i SAD.

Posebno je značajno što USDT, izdat na TRON mreži, ima dominantan udeo u prekograničnim plaćanjima.

Uspostavljanje okvira za saradnju u oblasti digitalnih plaćanja od strane vlada Velike Britanije i SAD očekuje se da dodatno proširi upotrebu TRON ekosistema.

Investiranje u septembru moglo bi doneti korist kroz rast cena usled povećanog usvajanja na državnom nivou.

HyperLiquid: Brzorastuća kriptovaluta u DeFi sektoru – preporuka

HyperLiquid (HYPE) imenovan je kao preporučena kriptovaluta za ulaganje u septembru zbog brzog rasta u DeFi sektoru.

Trenutno se trguje po ceni od oko 53 dolara i smatra se jednim od glavnih kandidata koji će profitirati od širenja DeFi tržišta usled saradnje Velike Britanije i SAD.

Projekat upravlja visokoperformansnom decentralizovanom berzom i pruža infrastrukturu za trgovinu na institucionalnom nivou.

Kako vlade Velike Britanije i SAD rade na unapređenju okruženja za trgovinu tokenizovanim finansijskim proizvodima, tehnološke prednosti HyperLiquida privlače veliku pažnju.

Posebno se očekuje da će uspostavljanje zajedničkog UK-US sandboxa povećati potražnju za regulisanim institucionalnim DeFi platformama.

Investicije tokom septembra mogle bi pomoći da se ova platforma pozicionira kao državom odobrena DeFi opcija, što će podstaći rast cena. Stručnjaci ga vide kao ulaznu tačku za institucionalne investitore u DeFi tržište.

Maxi Doge: 2 miliona dolara prikupljeno, pretprodaja se bliži kraju

Maxi Doge (MAXI) je projekat u fazi pretprodaje koji se očekuje da će doneti najveći prinos među preporučenim kriptovalutama za ulaganje u septembru.

Projekat je već prikupio oko 2 miliona dolara i planirano je da se pretprodaja završi do kraja septembra.

Prema whitepaperu, Zimbrova verzija Dogecoina cilja iskusne trgovce koji preferiraju trgovinu sa visokim leveridžom.

Nudi praktičnost koja se ne nalazi kod drugih meme kriptovaluta, uključujući trgovinu sa leveridžom do 1000x i staking nagrade od čak 669%.

MAXI se može kupiti na zvaničnom sajtu korišćenjem ETH, BNB, USDT, USDC ili kreditne kartice.

Trenutna pretprodajna cena iznosi oko 0,000257 dolara, a poslednja prilika za ulaganje ostaje tokom septembra.

Što se tiče prognoza cene MAXI-ja, stručnjaci predviđaju da bi mogao dostići 0,0012 dolara nakon generisanja tokena u četvrtom kvartalu i porasti do 0,0065 dolara do 2030. godine.

Pritisak vlada Velike Britanije i SAD na razvoj digitalne imovine doneo je i povećanu pažnju inovativnim projektima meme kriptovaluta, pozicionirajući ih kao poslednju priliku za ulaganje ovog septembra.

Zaključak

Uspostavljanje okvira za saradnju u oblasti digitalne imovine između vlada Velike Britanije i SAD predstavlja istorijsku prekretnicu za celo tržište kriptovaluta.

Ove tri preporučene kriptovalute verovatno će najviše profitirati od promena na nivou državnih politika – a ulaganje u septembru dolazi u pravom trenutku.

