BANKROTIRALA ČUVENA NEMAČKA KOMPANIJA: Zaposleni u panici, oko 700 pozicija već ugroženo
HEMIJSKA kompanija Venator je proglasila bankrot na dve nemačke lokacije – u Duizburgu i Krefeldu.
Prošlogodišnja reorganizacija, iako je obuhvatila smanjenje oko 290 radnih mesta i prestanak proizvodnje titanijum-dioksida, nije poboljšala poslovne brojke kompanije osnovane 1878. godine. Sada se mnogi zaposleni ponovo plaše otpuštanja.
Venator grupa, sa sedištem u Velikoj Britaniji, jedna je od vodećih međunarodnih hemijskih kompanija. U Nemačkoj zapošljava oko 700 ljudi u Duizburgu i Krefeld-Irdingenu (Severna Rajna-Vestfalija).
Pogon u Krefeldu je prošle nedelje podneo zahtev za bankrot, a sada je isto učinila i fabrika u Duizburgu. Prema navodima kompanije, tamo se proizvode pigmenti i aditivi koji se koriste u bojama, premazima, kozmetici, plastici i automobilskoj industriji.
Sara Volf, privremena upravnica, imenovana je za Duizburg, a za Bild je izjavila:
„Glavni uzroci ekonomske krize su, pre svega, masovno povećanje troškova energije i sirovina nakon rata u Ukrajini.“
Pored toga, situaciju je pogoršala zavisnost grupe od njenih internih finansijskih struktura. Početkom septembra, matična kompanija je objavila da više neće obezbeđivati finansiranje za svoje nemačke podružnice. Istovremeno, u Ujedinjenom Kraljevstvu je otvoren stečajni postupak za nekoliko kompanija u grupi Venator.
Šta je sledeće za Venator
Imenovanjem advokata Volf, započeta je strukturirana procena opcija restrukturiranja kompanije. Ona je najavila brze razgovore sa kupcima, dobavljačima, bankama i predstavnicima zaposlenih.
Volf je izjavila: „Naš cilj je da stabilizujemo poslovanje u Duizburgu i razvijemo održivo rešenje za budućnost.“ Poslovanje se za sada nastavlja, a plate zaposlenih pokriva stečajna nadoknada Federalne agencije za zapošljavanje.
Reakcije zaposlenih
Predsednik radničkog saveta Uve Sova pozvao je zaposlene, prema WDR-u, da nastave da rade „bezbedno, motivisano i fokusirano“ kako bi fabrika u Duizburgu ostala atraktivna za potencijalne kupce. „Ako sada zarimo glave u pesak, onda smo izgubili“, rekao je. Fabrika u Duizburgu, dodao je, jedina je u grupi koja je profitabilna.
Prema pisanju lista Rheinische Post, fabrika u Krefeld-Uerdingenu zapošljava oko 410 ljudi. Kompanija je tamo već jednom bankrotirala, 2009. godine. Razlozi koji su tada navedeni, zajedno sa opštom ekonomskom situacijom, bili su rastuće cene energije.
(Kurir)
Komentari (0)