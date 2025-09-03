Ekonomija

SIR POJEFTINIO, MOGLI BI I ULJE I MLEKO: Pitali smo Beograđane da li su zadovoljni sniženjem cena?

М. Л.

03. 09. 2025. u 07:00

UREDBA Vlade Srbije o ograničenju trgovačkih marži i obuzdavanju previsokih cena veoma je značajna za kućne budžete naših građana.

Širom Evrope sve više rastu cene hrane, Foto Shutterstock

Šta oni o ovim merama misle:

Milena Arifović, (65) penzionerka

- Jedina namirnica koju sam zasada kupila, a da sam primetila da je snižena, jeste sir. Mislim da bi trebalo da budu umanjene cene osnovnih namirnica, kao što su meso, povrće, voće. Ulje je takođe skupo, cena mu je i dalje 199 dinara.

Foto Z. Jovanović

Saša Kovačević, (64) diplomirani pravnik

- Ovo mi je drugi market u koji ulazim od kada je na snazi umanjenje cena i video sam da je, na primer, dugotrajno mleko, koje redovno uzimam i dalje 95 dinara. Svakom bi značilo da bude snižen drugi proizvod, to je sve indivudalno. Meni konkretno bi značilo smanjenje cene ulja.

Foto Z. Jovanović

Lazar Stojković, (21) student

- Ne idem često u velike kupovine, za to su zaduženi moji roditelji. Uglavnom najčešće kupujem grickalice i sokove kada mi dolazi društvo, nisam primetio značajno pojeftinjenje ovih proizvoda. Za 1.000 dinara ne može da se kupi previše slaniša i slatkiša. Meni je lakše jer živim sa roditeljima.

Foto Z. Jovanović

Slobodanka Krajinović, (75) penzionerka

- Zasada nisam primetila da su cene spuštene, male su penzije. Volela bih da pojeftini meso čija je cena skočila. Voće i povrće je takođe skupo, kao i zdrava hrana. Jabuke i šljive koje su iz Srbije i koje nam propadaju su oko 200 dinara.

Foto Z. Jovanović

Jelena Nešović, (65) penzionerka

- Nisam primetila ni da je bolje, ni lošije. Čujem od komšija da ne primećuju tako najavljene efekte. Istina, nisam skoro bila u šopingu da bih primetila razlike. Videla sam da je luk 100 dinara, a sad je 65, to je prijatno iznenađenje. Čula sam i na televiziji da su banane 229, a ovde vidim da su 184 dinara.

Foto Z. Jovanović

Zoran Filipović, (60) slobodni umetnik

- Sve bi trebalo da pojeftini. Nisam primetio značajno umanjenje. Vidim da je pesto sos jeftiniji, ali nisam siguran da to pazare svi građani.

Foto Z. Jovanović

Zelena energija za budućnost