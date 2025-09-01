POGLEDAJTE KOMPLETAN SPISAK ROBE KOJA JE POJEFTINILA: Od danas jeftinije 20.000 proizvoda koje kupujemo svakog dana
OD danas - ponedeljka, 1. septembra, u svim većim trgovinskim lancima u Srbiji stupa na snagu uredba Vlade kojom se trgovačke marže ograničavaju na maksimalnih 20 odsto. Mera obuhvata oko 20.000 artikala iz čak 23 kategorije proizvoda.
Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, već od danas niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.
Naime, ministar Mali je rekao da će od danas u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.
Spisak kategorija proizvoda obuhvaćenih ograničenjem
- Mahunarke – pasulj, sočivo, grašak, boranija
- Sveže voće i povrće – jabuke, banane, pomorandže, krompir, luk, šargarepa, paprika
- Mleko, mlečni proizvodi i jaja – mleko, jogurt, pavlaka, sirevi, maslac, jaja
- Hleb i peciva – beli hleb, crni hleb, integralni hleb, somuni, kifle
- Sveža i prerađena riba – pastrmka, šaran, losos, smrznuti fileti
- Testenine – špagete, makarone, rezanci, testenine bez glutena
- Sveže i prerađeno meso – svinjsko, juneće, pileće, kobasice, salame, paštete
- Prerada voća i povrća – džemovi, kompoti, ajvar, turšija
- So i začini – kuhinjska so, biber, paprika, suvi začini
- Šećer i med
- Brašno – belo, crno, integralno, ražano
- Pirinač – beli, integralni, basmati
- Ulja i masti – suncokretovo, maslinovo, margarin
- Sirće – alkoholno, vinsko, jabukovo
- Slatki konditori i cerealije – čokolade, keksi, pahuljice
- Slani konditori – čips, grickalice, štapići
- Papirna i kuhinjska galanterija – toalet papir, ubrusi, salvete
- Pelene
- Kućna hemija – deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači
- Lična higijena i kozmetika – sapuni, šamponi, paste za zube
- Hrana za bebe – formule, kašice, žitarice
- Smrznuti proizvodi – povrće, voće, polugotova jela
- Bezalkoholna pića, kafa i čaj
Podsetimo, sam predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi - 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.
treba dodati i da trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, a kupci će na pojedinim artiklima moći da računaju i na dodatno niže cene i popuste od 10 odsto što u stvari znači da će korpa biti punija robom koju svakodnevno kupujemo.
Ko se ne pridržava, biće kažnjen
Trgovci koji nova pravila ne budu poštovali, moraće da plate kaznu od 300.000 dinara. Dakle, kod svih pomenutih grupa proizvoda, najviša stopa marže u trgovini na malo, koja se obračunava na prodajnu cenu bez PDV-a ne može biti veća od 20 odsto. Ovu stopu moraju da primenjuju trgovci koji su u prošloj godini ostvarili poslovni prihod veći od 4,5 milijarde dinara, osim kod trgovaca koji posluju u prenosivim prodajnim objektima.
Ukoliko je dosad stopa marže na određene proizvode bila niža od maksimalno predviđenih 20 odsto, primenjivaće se ta niža stopa. Drugim rečima, ukoliko je marža bila manje od 20 procenata, trgovci neće moći da je povećaju na 20.
Koliko će koštati pojedini proizvodi?
Hleb – pre 104,58 RSD, od danas očekivano 85–90 RSD
Mleko (1 l) – pre 119,99 RSD (Roda) i 154,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–132 RSD
Pirinač (400 g) – pre 119,99 RSD (Univer) i 182,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–155 RSD
Juneće meso (1 kg) – pre 1.599,99 RSD (Dis) i 1.749,99 RSD (Roda), od danas oko 1.280–1.480 RSD
Procene su da će cene artikala iz potrošačke korpe pasti za 15-20%, što će značiti realnu uštedu prilikom kupovine osnovnih namirnica i kućnih potrepština.
Najveću razliku građani će videti na cenama mleka, hleba, ulja, šećera, brašna, pelena i deterdženata.
