OD DANAS KREĆU SNIŽENJA: Niže cene za gotovo 20 hiljada proizvoda - Građani će uštedeti i do 20%

OD DANAS kreću sniženja za gotovo 20 hiljada namirnica u marketima širom naše zemlje.

Foto: Novosti

Ovo pojeftinjenje cena dolazi kao posledica vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet sveobuhvatnih mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana.

Sniženjem će biti obuhvaćene 23 grupe namirnica.

U pitanju je ceo asortiman namirnica koje svi svakodnevno kupujemo.

Pojeftiniće 80 odsto svega što građani svakodnevno kupuju. Maloprodajni lanci će, u zavisnosti od njihove veličine i širine asortimana, imati i do 20.000 proizvoda na sniženju.

Kako je ranije najavljeno pojeftiniće osnovne životne namirnice - hrana i kućna hemija i to:

pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;

papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle;

mahunarke, pirinač kao posebna grupa;

bezalkoholna pića, kafa i čaj;

slani konditorski proizvodi;

povrće i voće;

zamrznuti proizvodi;

sirće kao posebna kategorija;

testenina;

smrznuta riba;

griz;

brašno sve vrste;

mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;

pasulj;

slatki konditori;

sve vrste ulja;

hleb i peciva;

sve vrste mesa i prerađevina;

prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);

začinska grupa;

šećer i med;

hrana za bebe i decu;

posebna grupa maramice.

Sniženje u proseku od 10, 15, 20 odsto

Pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica značajno će se odraziti na budžet svakog domaćinstva, a očekuje se sniženje cena u proseku od 10, 15, 20 odsto.

Građani Srbije izuzetno su zadovoljni najavljenim smanjenjem cena.

Za porodice širom Srbije, posebno je važno što se jedna ovako značajna mera poklapa sa prvim septembrom i polaskom đaka u školu, ali i pripremom zimnice i spremanjem ogreva za predstojeću zimu, što svake godine predstavlja značajniji udar na kućne budžete. Smanjenje cena u marketima, ove godine dolazi baš u pravom momentu, a ovo su prepoznali i građani.

Poslušajte šta su nam rekli o tome: