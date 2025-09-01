OVO SVAKI PENZIONER MORA DA ZNA! Koliko rastu penzije od 1. decembra - detaljna računica

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzije od 1. decembra porasti za 12 odsto, a "Novosti" vam donose detaljnu računicu koliko će svaki penzioner imati mesečno više novca na računu.

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

Penzije će biti uvećane za 12 procenata od 1. decembra, što znači da će penzioneri već pre pravoslavnog Božića imati više novca na svojim računima.

Donosimo vam tabelu i detaljnu računicu koliko će tačno penzije porasti u dinarima, za svaku kategoriju penzionera po visini primanja na mesečnom i godišnjem nivou.

Foto: Novosti

Penzija od 20.000 dinara biće uvećana za 2.400 dinara i iznosiće 22.400 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to znači 268.800 dinara, što je za 28.800 dinara više nego do sada.

Penzija od 30.000 dinara biće uvećana za 3.600 dinara i iznosiće 33.600 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 403.200 dinara, odnosno 43.200 dinara više.

Penzija od 40.000 dinara biće uvećana za 4.800 dinara i iznosiće 44.800 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 537.600 dinara, odnosno 57.600 dinara više.

Penzija od 50.000 dinara biće uvećana za 6.000 dinara i iznosiće 56.000 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 672.000 dinara, odnosno 72.000 dinara više.

Penzija od 60.000 dinara biće uvećana za 7.200 dinara i iznosiće 67.200 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 806.400 dinara, odnosno 86.400 dinara više.

Penzija od 70.000 dinara biće uvećana za 8.400 dinara i iznosiće 78.400 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 940.800 dinara, odnosno 100.800 dinara više.

Penzija od 80.000 dinara biće uvećana za 9.600 dinara i iznosiće 89.600 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.075.200 dinara, odnosno 115.200 dinara više.

Penzija od 90.000 dinara biće uvećana za 10.800 dinara i iznosiće 100.800 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.209.600 dinara, odnosno 129.600 dinara više.

Penzija od 100.000 dinara biće uvećana za 12.000 dinara i iznosiće 112.000 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.344.000 dinara, odnosno 144.000 dinara više.

Penzija od 110.000 dinara biće uvećana za 13.200 dinara i iznosiće 123.200 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.478.400 dinara, odnosno 158.400 dinara više.

Penzija od 120.000 dinara biće uvećana za 14.400 dinara i iznosiće 134.400 dinara mesečno. Na godišnjem nivou to je 1.612.800 dinara, odnosno 172.800 dinara više.

Podsetimo, država na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u samo nedelju dana uvela je ekonomske mere koje stupaju na snagu od danas, a sve i cilju poboljšanja standarda i boljeg života građana Srbije.

To su mere kojima će penzioneri, ali i svaki građanin naše zemlje, odmah osetiti boljitak.

Od danas su i niže cene u prodavnicama, a mere države se odnose se na ograničenje trgovačkih marži, izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, niske cene ogrevnog drveta i električne energije, kao i na niže stope kamata na kredite.

"Nigde penzije toliko neće porasti, mnogo sam srećan"

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o penzijama, rekao je da je rađanima Srbije najavio da će penzije od 1. decembra rasti između sedam i osam odsto, verujući da će biti oko osam odsto.

- To bi bio veliki rast imajući u vidu da očekujemo stopu inflacije na godišnjem nivou, prosečno od oko četiri odsto, što znači da bi za 3,5 do četiri odsto skočio njihov životni standard. To znači da bi ukoliko je neko imao, ne znam, 40.000 dinara penziju, tada bilo 43.200. Međutim, ja sada želim da saopštim radosnu vest našim penzionerima, oni su to zaslužili, penzije će rasti možda čak i 12 odsto - rekao je Vučić u četvrtak uveče gostujući na Pinku.

Kazao je da bi sa 12 odsto povećanje penzija od 40.000 dinara iznosila oko 44.800 dinara.

- Dakle, značajno više od ovoga. Nama je sada prosečna penzija u Srbiji 436 evra, tada će biti između 485 i 490 evra. Ubrzano se približavamo onoj cifri koju smo rekli penzionerima u našem dugoročnom planu od 650 evra prosečne penzije do kraja 2027. godine. Nemojte da zaboravite da bi kod nas prosečna penzija bila značajno viša, da nije poljoprivrednih penzionera i samostalnih delatnosti, gde je to više socijalna, a ne ekonomska kategorija - rekao je Vučić.

Foto: TV Pink Printksrin

Istakao je da je veoma srećan zbog toga što će penzije biti toliko povećane i da nigde penzije neće toliko porasti.

- To znači da će im prvi put leći (uvećana penzija) na račun - gledaćemo da tu isplatu uradimo pre pravoslavnog Božića. Biće četvrti ili peti neradni dan, dakle, tamo pre Badnjeg dana, ali to svim ljudima će da znači i ljudima druge veroispovesti, jer se mnogo potroši i oni koji slave po Gregorijanskom kalendaru za Novu godinu, dakle i katolici i protestanti, i svi drugi, dakle, i za naše građane muslimane, potroši se mnogo za sve druge praznike, da mogu odmah posle Nove godine da dobiju, ne da čekaju februar da to dobiju - naveo je Vučić.

Kako je rekao, ne zna da li negde neko ima rast penzija od 12 odsto, posebno imajući u vidu da smo kumulativno imali rast od 21,5 odsto.

Napomenuo je da su nam plate neuporedivo brže rasle u prethodnom periodu nego penzije i da se sada daje više penzionerima.