DRŽAVA ĆE EKONOMSKI ZAŠTITITI GRAĐANE SRBIJE Mali: Pred nama su nove mere za stabilne cene
U OKVIRU priprema za usvajanje novog paketa ekonomskih mera, u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak sa predstavnicima trgovinskih lanaca, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu.
Poslednjih godina rast cena osnovnih životnih namirnica predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja koje se neposredno tiče svakog građanina. Iako plate, penzije i minimalna zarada rastu iznad nivoa inflacije, država smatra da je neophodno dodatno olakšati svakodnevni život građana.
-Važno je da uspostavimo dijalog sa trgovcima, da ih čujemo, ali i da oni jasno čuju stav države. Marže u trgovini moraju biti ograničene, kako bi se zaustavio rast cena- poručio je ministar Mali nakon sastanka.
Prema predlogu Uredbe, koja će se već naredne nedelje naći pred Vladom Srbije, marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na najviše 20 odsto. Ova mera ima za cilj obezbeđivanje nižih cena proizvoda za potrošače.
Paralelno sa ovom uredbom, do kraja godine planirane su i izmene ključnih zakona koji regulišu pitanje trgovine, kako bi se stvorio dugoročan i održiv okvir za fer odnose na tržištu, stabilnost cena i veću sigurnost potrošača.
Novi paket ekonomskih mera predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće građanima u nedelju. Pored ograničenja marži, paket će sadržati i mere koje se odnose na povoljnije kredite i niže kamatne stope. Reč je o sveobuhvatnom odgovoru države na izazove koji direktno utiču na životni standard građana Srbije.
