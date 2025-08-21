DRŽAVA ĆE EKONOMSKI ZAŠTITITI GRAĐANE SRBIJE Mali: Pred nama su nove mere za stabilne cene

U OKVIRU priprema za usvajanje novog paketa ekonomskih mera, u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak sa predstavnicima trgovinskih lanaca, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram/mali_sinisa

Poslednjih godina rast cena osnovnih životnih namirnica predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja koje se neposredno tiče svakog građanina. Iako plate, penzije i minimalna zarada rastu iznad nivoa inflacije, država smatra da je neophodno dodatno olakšati svakodnevni život građana.

-Važno je da uspostavimo dijalog sa trgovcima, da ih čujemo, ali i da oni jasno čuju stav države. Marže u trgovini moraju biti ograničene, kako bi se zaustavio rast cena- poručio je ministar Mali nakon sastanka.

Prema predlogu Uredbe, koja će se već naredne nedelje naći pred Vladom Srbije, marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na najviše 20 odsto. Ova mera ima za cilj obezbeđivanje nižih cena proizvoda za potrošače.

Paralelno sa ovom uredbom, do kraja godine planirane su i izmene ključnih zakona koji regulišu pitanje trgovine, kako bi se stvorio dugoročan i održiv okvir za fer odnose na tržištu, stabilnost cena i veću sigurnost potrošača.

Novi paket ekonomskih mera predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće građanima u nedelju. Pored ograničenja marži, paket će sadržati i mere koje se odnose na povoljnije kredite i niže kamatne stope. Reč je o sveobuhvatnom odgovoru države na izazove koji direktno utiču na životni standard građana Srbije.