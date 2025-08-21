Ekonomija

DRŽAVA ĆE EKONOMSKI ZAŠTITITI GRAĐANE SRBIJE Mali: Pred nama su nove mere za stabilne cene

V.N.

21. 08. 2025. u 14:09

U OKVIRU priprema za usvajanje novog paketa ekonomskih mera, u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak sa predstavnicima trgovinskih lanaca, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu.

ДРЖАВА ЋЕ ЕКОНОМСКИ ЗАШТИТИТИ ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ Мали: Пред нама су нове мере за стабилне цене

Foto: Instagram/mali_sinisa

Poslednjih godina rast cena osnovnih životnih namirnica predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja koje se neposredno tiče svakog građanina. Iako plate, penzije i minimalna zarada rastu iznad nivoa inflacije, država smatra da je neophodno dodatno olakšati svakodnevni život građana.

 -Važno je da uspostavimo dijalog sa trgovcima, da ih čujemo, ali i da oni jasno čuju stav države. Marže u trgovini moraju biti ograničene, kako bi se zaustavio rast cena- poručio je ministar Mali nakon sastanka.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prema predlogu Uredbe, koja će se već naredne nedelje naći pred Vladom Srbije, marže u najvećim trgovinskim lancima biće ograničene na najviše 20 odsto. Ova mera ima za cilj obezbeđivanje nižih cena proizvoda za potrošače.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Paralelno sa ovom uredbom, do kraja godine planirane su i izmene ključnih zakona koji regulišu pitanje trgovine, kako bi se stvorio dugoročan i održiv okvir za fer odnose na tržištu, stabilnost cena i veću sigurnost potrošača.

Novi paket ekonomskih mera predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće građanima u nedelju. Pored ograničenja marži, paket će sadržati i mere koje se odnose na povoljnije kredite i niže kamatne stope. Reč je o sveobuhvatnom odgovoru države na izazove koji direktno utiču na životni standard građana Srbije.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTEŽANA ISPLATA RUSKIH PENZIJA: Republici Srbiji je 808 korisnika
Ekonomija

0 2

OTEŽANA ISPLATA RUSKIH PENZIJA: Republici Srbiji je 808 korisnika

PENZIJSKI fond Ruske Federacije obavestio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da je došlo do problema u realizaciji isplate penzija korisnicima ruskih penzija kojima je prebivalište van teritorije ove države, zbog sankcija koje su uvedene Gazprom banci – korespondentskoj banci ovlašćenoj za međunarodne transfere penzija i drugih socijalnih davanja.

20. 08. 2025. u 12:53

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu