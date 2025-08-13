KROJAČI SVE TRAŽENIJI: Radnja puna mušterija, zarada je velika, a ovo su cene njihovih usluga

U SVETU brze mode i prodavnica polovne odeće, krojački zanat ponovo dobija na značaju. Iako se čini da su krojačke radnje sve ređe, potražnja za uslugama popravke, ali i izrade unikatne odeće, raste.

Krojački poslovi su odavno pali u zapećak, a ono što je nekada važilo za bitnu granu tekstilne industrije, danas je lako zamenjeno jeftinom robom. Ukoliko danas želimo da pronađemo mesto na kojem možemo da zamenimo rajsferšlus ili da suzimo pantalone, primetićemo da je njihova prisutnost u gradovima sve manja.

Često se dešava da mape na telefonima mogu pokazivati krojačke radnje u vašoj blizini da bi, pri dolazak na tu lokaciju, taj lokal bio zatvoren. Sve je više prodavnica namenjenih za prodaju polovne odeće, čija je cena i dalje pristupačna za naše tržište. Međutim, nekada davno, krojački saloni su služili kao mesta u kojima je svaki komad odeće bio dizajniran, materijal pažljivo odabran i sašiven po savršenim merama za svakog kupca posebno. Ipak, čini se da se ova profesija ponovo oživljava.

– Verujem da ima mladih i onih koji vole da rade i da ova profesija neće nikada izumreti – izjavila je Jela Simović, krojačica jedne krojačke radnje iz Beograda koja je u momentu razgovora bila puna mušterija. Ona je ovim poslom počela da se bavi u Čačku u velikoj konfekcijskoj kući, nakon čega je došla u Beograd na usavršavanje u jedan krojački salon. Posle pet godina započela je samostalno da radi, a kako kaže, situacija se u krojačkom zanatu nije znatno promenila nego što je to bilo ranije.

– Mislim da situacija ranije i danas nije naročito drugačija. Čini mi se da sada tek dolazi do neke ekspanzije i isplativosti ‒ kaže ona.

Na samom ulazu u radnju postavljen je oglas „Potrebna radnica”, što nas je navelo da pitamo kakvo je trenutno stanje na tržištu rada za krojače.

– Za posao u ovoj delatnosti nije potrebno samo da znate da šijete. Treba tu kompletno znanje, a osobe koje se najčešće javljaju na konkurs su starije žene i one mlađe koje tek žele da uče. Manjak iskustva je ono što stvara problem pri odabiru novog radnika, s obzirom na to da se traži već gotov krojač sa dosta veština ‒ kaže sagovornica.

Slično iskustvo deli i Suada Antić, krojačica u penziji koja pruža usluge šivenja u kućnim uslovima, uskom krugu klijenata. Iskustvo je stekla radeći u nekadašnjoj lokalnoj tekstilnoj firmi sve dok se nije zatvorila.

– Imam stalne mušterije, ali sve ređe dolaze novi. Danas se sve svodi na što jeftiniju kupovinu, pa ljudi često odu u butike ili naručuju odeću preko interneta. Ono što mi krojači napravimo ima kvalitet, ali je skuplja opcija ‒ navodi Antićeva.

Ipak smatra da ovaj posao nije samo šivenje, već kombinacija strpljenja, veštine i ljubavi. Priznaje da je teško ostati konkurentan, naročito uz sve veću prisutnost prodavnica odeće, ali veruje da će zanat preživeti.

– Ima tu neke lepote kad vidite da se neko nasmeši u nečem što ste vi napravili. To je najveća nagrada – zaključuje Antićeva.

Daleko najtraženija usluga je skraćivanje odeće, proširenje, suženje, te zamena rajsferšlusa. Krojenje iziskuje dosta vremena i skuplje je dok su korekcije isplativije upravo zbog činjenice da cena odeće u buticima i radnjama polovne odeće menjaju stanje na tržištu. Simovićeva navodi da se sa takvim cenama teško bori, ali da njihove mušterije shvataju srž ovog posla, dajući im komade odeće koje oživljavaju i daju im novi smisao.

– Mi korigujemo cene u odnosu na druge konkurente, ali zaista smo jako povoljni, ekspresni, stručni, tako da gledamo da zadovoljimo sve ono što je jednoj mušteriji bitno – poručuje ova krojačića.

Zamena rajsferšlusa 700 dinara

Prema cenovnicima pojedinih krojačkih radnji, skraćivanje pantalona ili suknje kreće se od 500 do 700 dinara, a rukava na sakou 1.500 dinara. Zamena rajsferšlusa košta 700 dinara za pantalone, do 2.000 dinara za jakne, dok suženje pantalona ili haljina ide od 800 do 1.000 dinara. Sa druge strane, šivenje nove garderobe je znatno skuplje – pantalone ili suknje koštaju oko 3.500 dinara, a haljine od 7.000 do čak 12.000 dinara.

