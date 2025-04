BRZOM PRUGOM BRZO DO SUBOTICE: Od Srpske Atine za 40 minuta, od prestonice za 70!

BAŠ kao što su pre više od 160 leta Subotičani i njihove komšije radoznalo posmatrali izgradnju pruge i nestrpljivo očekivali da čuju huk lokomotive, tako se i danas čeka početak saobraćanja brze železničke trase između Novog Sada i Subotice.

Foto: J. Lemajić

Voz kojim će do Srpske Atine stići za 40 minuta, čekaju i stari i mladi. I to ne samo Subotičani, već i stanovnici Novog Žednika i Naumovićeva, Bačke Topole, Malog Iđoša, Vrbasa, Stepanovićeva i Kisača gde će se voz zaustavljati. S druge strane, do lepota najsevernijeg srpskog grada Beograđani će moći za nešto duže od sat vremena - 70 minuta, koliko će im biti potrebno da "sokolom" stignu do centra Subotice, gde se nalazi obnovljena, najstarija železnička stanica.

Da to može da se dogodi već početkom jula najavio je nedavno predsednik Srbije Aleksandar Vučić izražavajući uverenje da će uprkos mnogobrojnim izazovima i preprekama, radovi na ovoj strateškoj saobraćajnoj vezi biti završeni u planiranom roku.

- Ja verujem da bismo do 7. jula mogli da otvorimo prugu Beograd-Subotica, posle svega što su nam radili. I tada bi se do Budimpešte, jer Mađarima ostaje još samo jedan deo za brzu prugu, moglo stizati za oko tri sata. Stvarno divno, idealno, i to može za dva meseca - rekao je Vučić.

Najsloženiji vijadukt DEONICA između Novog Sada i Subotice, duga 108 kilometara, bila je izuzetno zahtevna. Izgrađeno je ukupno 58 novih objekata. Između ostalog 30 nadvožnjaka, 13 podvožnjaka, pet galerija, kao i po dva pešačko-biciklistička pothodnika i potporne konstrukcije uz galeriju. Najteži i najsloženiji objekat bio je vijadukt u Vrbasu dug 1.417 metara, a tu su vijadukti u Malom Iđošu, Zmajevu, Stepanovićevu, Lovćencu i Bačkoj Topoli.

Na trasi brze pruge su i četiri mostovske konstrukcije preko kanala Dunav-Tisa-Dunav.

Ova izjava došla je u trenutku kada Srbija ulaže velike napore u modernizaciju saobraćajne infrastrukture, a projekat brze pruge ka Mađarskoj predstavlja jedan od ključnih koridora ne samo za povezivanje sa susednom državom, već i za jačanje ekonomskih, turističkih i logističkih potencijala čitavog regiona. Po završetku svih radova, putovanje vozom između Beograda i Budimpešte trajaće oko tri sata, čime se Srbija značajno približava evropskim standardima u železničkom saobraćaju.



Foto: J. Lemajić

- Imamo puno studenata i zaposlenih ljudi kojima su baze za stvaranje uspeha Novi Sad i Beograd, ali i onih koji žive i rade u Mađarskoj. Svi mi željno iščekujemo da voz počne da saobraća, da izbegnemo gužve na putevima i graničnim prelazima - kaže nam Miroslav A. - Nadamo se da će to biti uskoro.

Foto: J. Lemajić

Iako posle tragedije na novosadskoj železničkoj stanici, o tempu završetka pruge niko ne želi zvanično da govori, nezvanično saznajemo da je u toku otklanjanje uočenih nedostataka na trasi, naročito kada su u pitanju skretnice, provere staničnih objekata, njihove elektrifikacije i pribavljanje neophodnih dozvola za korišćenje. Takođe, svih sedam objekata vezanih za saobraćajnu infrastrukturu u gradu, obuhvaćeni su jedinstvenom građevinskom dozvolom za ovu deonicu od Novog Sada do državne granice. Grad je inicirao određene popravke i dorade, poput izgradnje kružnog toka kod Majšanskog mosta i tu je procedura u toku.

Beograd - Budimpešta PRUGA Beograd-Budimpešta deo je globalnog projekta "Jedan pojas - jedan put" infrastrukturnog povezivanja Evrope i Azije, koji je inicirala Kina. Vrednost do sada dva potpisana aneksa ugovora iznosi skoro 1,17 milijardi dolara. Radove na realizaciji ovog projekta izvode dva kineska konzorcijuma.

Inače, ugovoren rok za završetak radova na izgradnji pruge je avgust 2025. Kada posle probnih vožnji i testova bude uspostavljen redovan železnički saobraćaj između Beograda i Subotice, sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama biće denivelisana, to znači da na čitavoj brzoj pruzi Beograd - Novi Sad - Subotica - Kelebija državna granica sa Mađarskom, neće postojati putni prelazi. Pruga će biti elektrificirana i opremljena savremenim signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima. To znači da će pruga za brzine od 200 kilometara na čas ispunjavati sve najviše evropske standarde kada je reč o tehnologiji, funkcionisanju i bezbednosti železničkog saobraćaja.