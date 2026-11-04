ZA LJUBITELJE AUTENTIČNIH UKUSA I DOMAĆE TRADICIJE: Etno sajam hrane i pića od 12. do 15. novembra na Beogradskom sajmu

LjUBITELjI autentičnih ukusa i domaće tradicije imaće priliku da uživaju u jubilarnom, 20. Sajmu etno hrane i pića, koji će se održati od 12. do 15. novembra na Beogradskom sajmu.

foto udruzenje ugostitelja

Ovo će ponovo biti mesto susreta tradicionalnih recepata, domaćih specijaliteta i kvalitetnih proizvoda iz Srbije i regiona.

- Manifestacija će predstaviti bogatstvo gastronomske ponude, ali i značaj očuvanja tradicionalne proizvodnje i domaćih prehrambenih proizvoda - saopšteno je iz Beogradskog sajma.

Regionalna smotra prehrambenih proizvoda

Uz učešće velikog broja izlagača, Etno sajam predstavlja regionalnu smotra prehrambenih proizvoda namenjenih tržištu Srbije i Jugoistočne Evrope, pripremljenih po tradicionalnim receptima, na tradicionalni način. Reč je o nacionalnim specijalitetima, proizvodima karakterističnim za uža geografska područja, najčešće ručne izrade i od organski gajenih sirovina.

Manifestacija afirmiše tradicionalne proizvode kao prvorazredne tržišne i izvozne artikle, koji treba da postanu i nezaobilazni element turističke ponude. Radi se o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom ili onima čija se zaštita preporučuje. Cilj je utemeljenje robne marke etno proizvoda, odnosno brendiranje tradicionalnih proizvoda.

(Agroklub)

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