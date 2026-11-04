RAZLIKE MEĐU REGIONIMA: Cena tovljenika raste u Beogradu i Novom Sadu, pada u Kragujevcu i Kraljevu

CENA tovljenika kretala se u različitim pravcima tokom protekle sedmice - dok je u Kragujevcu i Kraljevu zabeležen pad, u klanicama na području Beograda, Južnobačkog i Srednjebanatskog regiona otkup je obavljan po višim cenama.

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Razlike među regionima obeležile su i tržište tovne junadi i bikova, dok su jagnjad poskupela u klanicama Raškog regiona, a ovce na pijaci u Kragujevcu.

Otkupne cene tovnih bikova i tovne junadi varirale su od regiona do regiona

U klanicama na području Srednjebanatskog regiona nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude, tražnje i otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, pošto je i tokom protekle sedmice dominirao iznos od 450 din/kg.

Klaničari sa područja Kragujevca i okolnih mesta Šumadijskog regiona otkupljivali su tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po višoj ceni u odnosu na prethodni period, jer je dominirao iznos od 480 din/kg.

Obim ponude bio je prosečan, ali je broj otkupljenih grla bio manji nego prethodne sedmice.

Pad otkupne cene tovnih bikova simentalske rase telesne mase preko 500 kilograma, u odnosu na prethodni period, evidentiran je u klanicama na području Podrinjskog regiona, s obzirom na to da je dominirao iznos od 450 din/kg.

Slična situacija zabeležena je i u klanicama na području Mačvanskog regiona, gde je došlo do pada otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, pri čemu je dominirao iznos od 425 din/kg.

Dominantna cena teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 1.100 din/kg tokom poslednje sedmice oktobra na pijaci žive stoke u Kraljevu.

Za tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma kupci su trebali da izdvoje 480 din/kg, a za krave za klanje 270 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova simentalske rase bila je viša i u klanicama na području Raškog regiona, pošto je dominirao iznos od 480 din/kg, dok je na pojedinim mestima niža otkupna cena iznosila 260 din/kg.

Dominantna otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma dostigla je ponovo iznos od 550 din/kg u klanicama na području Pirotskog regiona. Za otkupljenu telad klaničari su plaćali najčešće 900 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 250 din/kg.

Cena tovljenika raste u Beogradu i Novom Sadu, pada u Kragujevcu i Kraljevu!

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada prodajnih cena. U sedmici za nama je kod prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 330 din/kg.

Za tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma kupci su trebali da izdvoje najčešće 200 din/kg, tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma mogle su se najčešće pazariti za 170 din/kg, dok je u kategoriji krmača za klanje dominirao iznos od 150 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene krmača za klanje, pošto je dominirao iznos od 160 din/kg, kao i pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 200 din/kg. Za otkupljenu prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma odgajivači su protekle sedmice dobijali 330 din/kg.

Prema prikupljenim podacima reportera STIPS-a iz Beograda, protekle sedmice došlo je do rasta otkupnih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta, pošto je dominirao iznos od 270 din/kg.

Rast otkupnih cena tovljenika zabeležen je i u klanicama na području Južnobačkog regiona, pošto je u kategoriji tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao iznos od 220 din/kg, dok su za otkupljena grla telesne mase preko 120 kilograma najčešće plaćali 210 din/kg. Obim obe kategorije tovnih svinja bio je prosečan.

Klaničari sa područja Srednjebanatskog regiona takođe su podigli otkupnu cenu tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, uprkos dobroj ponudi ove kategorije svinja. Dominirao je iznos od 250 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je pad prodajne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 220 din/kg.

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 300 din/kg, dok je u kategoriji tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 180 din/kg u klanicama na području Jablaničkog regiona. Na pijaci žive stoke u Leskovcu su se protekle sedmice mogle kupiti iste kategorije svinja kao i prethodne sedmice, a cene se nisu menjale.

Rast otkupne cene jagnjadi u Kraljevu, ovce skuplje u Kragujevcu

U klanicama na području Raškog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, pošto se otkup najčešće odvijao po ceni od 400 din/kg, uz prosečnu ponudu i nešto slabiji obim otkupljenih grla.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležena je prodaja oko pedesetak ovaca, pri čemu je došlo do rasta cene u odnosu na prethodnu sedmicu. Naime, prodaja se najčešće odvijala po ceni od 180 din/kg.

Dominantne cene dviski i jagnjadi zadržale su prošlonedeljni nivo, pa je kod jagnjadi dominirao iznos od 550 din/kg, a kod dviski 200 din/kg. Za razliku od pijace, u klanicama na području Šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene ovaca na 170 din/kg.

Nije bilo promene cena domaćih životinja na pijaci žive stoke u Leskovcu, pa je najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila 500 din/kg, za jarad su kupci trebali da izdvoje 400 din/kg, dok je dominantna cena ovaca protekle sedmice iznosila 250 din/kg.

Ponuda grla takođe je bila na prošlonedeljnom nivou, dok je prodaja bila nešto bolja.

Klaničari sa područja Srednjebanatskog regiona su tokom protekle sedmice otkupljivali jagnjad, a dominantna cena iznosila je 450 din/kg. Obim ponude i potražnje bio je prosečan.

(STIPS)

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