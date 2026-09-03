Društvo

POSLEDNJI TRZAJ LETA: Detaljna prognoza Ivana Ristića, evo kad stiže zahlađenje

V.N.

03. 09. 2026. u 07:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRBIJI danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 30 do 33. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima Srbije prolazna umerena oblačnost, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

ПОСЛЕДЊИ ТРЗАЈ ЛЕТА: Детаљна прогноза Ивана Ристића, ево кад стиже захлађење

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

- Narednih dana zadržava se pretežno sunčano i toplo. U subotu u drugom delu dana (05.09.) u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša, u sredu (09.09.) na jugozapadu i jugu, a u četvrtak (10.09.) i u ostalim krajevima i pljuskovi sa grmljavinom - najavio je RHMZ i upozorio da se i dalje uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Novi toplotni talas od subote za Kurir je najavio i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

- Maksimalne vrednosti od subote će se kretati između 33 i 38 stepeni.Ovaj toplotni talas će najverovatnije potrajati četiri do pet dana - od 5. septembra pa sve do kraja prve dekade meseca. Nakon dan ili dva ekstremne vrućine moglo bi doći do blagog osveženja, odnosno kratkotrajnog prekida ovog vrelog talasa. U periodu otopljenja, od 5. do 10. septembra, u većim gradovima ponovo treba očekivati tropske noći s temperaturama iznad 20 stepeni - kazao je Ristić i dodao da će tokom druge dekade septembra temperature postepeno početi da opadaju.

- Ipak, i u ovom periodu možemo očekivati tropske dane, ali sa nešto nižim temperaturama koje će se kretati između 30 i 35 stepeni.

 

Biometeorološka prognoza

- Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.

 

Zahlađenje s dolaskom kalendarske jeseni

Ristić najavljuje da pojedini modeli ukazuju na to da bi se osetnija promena vremena mogla dogoditi već sredinom meseca, ali je verovatnije da će se to poklopiti s kalendarskim početkom jeseni, nešto kasnije, u trećoj dekadi odnosno posle 20. septembra.

- Postoje velike šanse za jače zahlađenje i nagli prelazak iz leta u jesen, tako da bismo za samo jedan dan iz letnjih tropskih temperatura mogli uskočiti u jesenje jakne. Tačan datum ove promene još uvek nije poznat, ali se ona najizvesnije očekuje krajem meseca, uporedo sa dolaskom jeseni.

(Kurir)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NJENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)
Svet

0 0

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NjENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)

BIVŠA medicinska sestra, 36-godišnja Lindzi Klensi, ubila je svoje troje male dece u podrumu porodične kuće u Masačusetsu. Njen pravni tim tvrdi da je osumnjičena čula glas koji joj je govorio da ubije decu i da je u trenutku zločina patila od postporođajne psihoze. Tužilaštvo tvrdi da je odluka bila proračunata i namerna.

02. 09. 2026. u 13:16

OBRT U SUKOBU VELJKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: Mali je ipak bio u pravu...
Poznati

0 0

OBRT U SUKOBU VELjKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: "Mali je ipak bio u pravu..."

JOVANA Jeremić je na proslavi svog 35. rođendana napravila nesvakidašnji potez kada je ispred sebe posula svetu vodicu, uz komentar da to čini za sve "veštice" koje su htele da je unazade. Ovaj gest je tada šokirao mladog boksera Veljka Ražnatovića, koji ju je javno iskritikovao na svom profilu na Instagramu, ističući da sveta vodica nikako ne treba da se prosipa na pod.

02. 09. 2026. u 14:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BEZ PREKIDA IZLAZI VIŠE OD DVA VEKA: Letopis Matice srpske - Najstariji književni časopis u Evropi, pa i čitavom svetu
Društvo

0 0

BEZ PREKIDA IZLAZI VIŠE OD DVA VEKA: Letopis Matice srpske - Najstariji književni časopis u Evropi, pa i čitavom svetu

U Evropi, pa i čitavom svetu, najstariji književni časopis koji do naših dana kontinuirano izlazi jeste Letopis Matice srpske, osnovan kao Serbska letopis 1824. godine u Novom Sadu, zahvaljujući inicijativi tadašnjeg profesora novosadske gimnazije Georgija Magaraševića i veoma brzo je postao središnje mesto prezentovanja srpske književnosti.

03. 09. 2026. u 06:45

Politika
Tenis
Fudbal
„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema

„Vratimo decu prirodnom toku“ - iz Mionice počinje nova faza dugoročne platforme VODAVODA Vodice i NTC sistema