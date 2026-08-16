OGLASIO SE MUP: Poslednje informacije o požarima u Srbiji
Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kako se navodi, u Deliblatskoj peščari je, usled jakog vetra koji menja pravac i intenzivno širi vatru, došlo do usložnjavanja situacije na požarištu. Pripadnici Sektora za vanredne situacije, zajedno sa pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i meštanima, rade na sprečavanju širenja požara ka kritičnim pravcima i njegovom stavljanju pod kontrolu.
U gašenje požara uključena je Helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je angažovala tri letelice – dva helikoptera Kamov Ka-32 i jedan helikopter H-215 „Super Puma“, koji neprekidno dejstvuju iz vazduha na najugroženijim delovima požarišta.
Načelnik Sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra Luka Čaušić nalazi se na terenu, odakle neposredno koordiniše aktivnosti i prati razvoj situacije.
Čaušić je istakao da je usled jakog vetra došlo je do rasplamsavanja požara u Deliblatskoj peščari, ali snage na terenu neprekidno prilagođavaju taktiku dejstva uslovima na požarištu, dok naselja u ovom trenutku nisu ugrožena.
U prethodna 24 časa na teritoriji Republike Srbije evidentirana su 224 vanredna događaja, od kojih 193 požara i 31 ostala intervencija.
U saopštenju se ističe da je najveći broj požara lokalizovan, a da pripadnici Sektora za vanredne situacije nastavljaju rad na njihovom potpunom gašenju, dok su najveći angažmani usmereni na požarišta u Deliblatskoj peščari i na Stolovima.
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