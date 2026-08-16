"NEOPHODNO JE PRAŠTATI" Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Hramu Svetog Save

PATRIJARH srpski Porfirije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i u besedi poručio vernicima da je neophodno praštati svima, jer to je mesto na kojem se pojavljuje ljubav Božja.

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"Važno je, neophodno je da praštamo svima sve u svome srcu, jer to je preduslov, to je zapravo prostor, to je mesto na kojem se projavljuje ljubav Božja, praštajuća, svepraštajuća milost Njegova i milosrđe u odnosu na nas, na svaki naš promašaj, na svaki naš pad, na svaki naš greh", rekao je patrijarh Porfirije u besedi, saopšteno je iz SPC.



"To je sve Gospod i zato iz Njegove perspektive, iz perspektive Njegove ljubavi, ne postoji mogućnost da nam bilo šta ne daruje, da nam bilo šta ne oprosti, da nam ne oprosti ono što smo mu dužni, da nam ne oprosti dugove naše. Zato mi i govorimo svakodnevno: Gospode, Oče naš, oprosti nam dugove naše, ali tu postoji jedan preduslov: Kao što i mi opraštamo dužnicima svojim", rekao je patrijarh Porfirije.

On se u besedi osvrnuo i na odlomak iz Jevanđelja po Mateju i rekao da i taj odlomak govori o praštanju.

"Nažalost, dragi moji, svako od nas, ne ponekad, čast izuzecima, svakodnevno postupa baš kao ovaj nesrećni dužnik kome je oprošteno 10.000 talanata. Bezbroj puta najpre molimo Boga da nam oprosti dugove naše i On prašta, a mi osećamo u svom srcu, u svojoj duši da nas je Gospod pomilovao, da nas je pogledao. Ali onda kada treba da potvrdimo da je to praštanje Božje, dotaknuvši naše srce, učinilo preobražaj u nama, omekšalo nas, našu dušu i naše srce, to ne biva. U prvoj prilici mi pokazujemo sujetu, gordost, pokazujemo da nismo milostivi, da smo arogantni u odnosu na svoje bližnje", rekao je patrijarh Porfirije.

On je rekao da treba svima sve praštati, navodeći da će se to nama vratiti kroz Božju ljubav.

"Neka bi Gospod dao da ne budemo kao ovaj dužnik kome je oprošteno 10.000 talanata, nego da uvek praštamo svima sve, kako bi nam Gospod ne samo praštao, nego nas milovao, ljubio i grlio bezbroj puta više nego što možemo i zamisliti, čuti ili videti svojim duhovnim ili telesnim očima", poručio je patrijarh Porfirije.

Patrijarhu Porfiriju su sasluživali umirovljeni episkop kanadski Georgije, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog, protojereji Predrag Dokić, Oleg Koritko, Andrija Jelić i Ivan Štrbački, jereji Miroslav Vasić, Dalibor Stojadinović i Branislav Kličković, protođakoni Radomir Vrućinić i Mladen Kovačević, i đakoni Vasilije Perić i Vladimir Jović.



(Tanjug)