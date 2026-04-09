TAJNA VEČERE KOJA JE IZMENILA SVET: Šta za pravoslavne hrišćane zaista znači Veliki četvrtak?

DAN u kojem je ustanovljena Sveta Liturgija nije samo puko sećanje na istorijski događaj, već živi poziv na zajednicu sa Bogom.

Od smirenog pranja nogu učenicima, kojim Gospod Isus Hristos pokazuje da je najveći onaj koji služi, pa sve do mučne Judine izdaje, Veliki četvrtak sažima čitavu dramu ljudskog spasenja. U središtu tog dana stoji Sveta tajna pričešća – onaj „lek besmrtnosti“ koji nam je Hristos ostavio kao štit protiv ništavila i večne smrti.

U toku Strasne sedmice, svaki dan nosi svoj krst i svoju specifičnu poruku, ali Veliki četvrtak zauzima posebno mesto u srcu svakog vernika. Ovo nije samo još jedna hronološka stanica na putu ka Golgoti; ovo je dan kada je večnost ušla u vreme. Na Sionskoj gornici, običan hleb i vino postali su zalog večnog života, pretvarajući običnu večeru u beskrajnu liturgijsku stvarnost koja traje do danas.

Ustanovljenje Evharistije: Više od simbola

Centralni događaj Velikog četvrtka je Tajna večera – trenutak koji nadilazi granice vremena i prostora. Hristos tada ne uspostavlja tek puki ritual sećanja na događaj koji će proći, već stvarnost koja će trajati do svršetka sveta. Rečima: „Uzmite, jedite; ovo je telo moje“ (Mt. 26, 26) i „Pijte iz nje svi; ovo je krv moja“ (Mt. 26, 27–28), On utemeljuje Svetu Evharistiju, čineći svoje učenike, a kroz njih i sve nas, satelesnicima samoga Boga.

Kao hrišćani, duboko osećamo da bez Velikog četvrtka naša vera gubi svoju živu suštinu. Ako je Liturgija srce Crkve, onda je Tajna večera njen „rodni list“ i večni izvor. U tom prelomnom času, Hristos sebe prinosi kao žrtvu i pre samog Raspeća na Golgoti. Time nam jasno poručuje: Njegovo stradanje nije neminovnost sudbine, već dobrovoljni čin bezgranične ljubavi prema čoveku. On ne ide na krst zato što mora, već zato što nas voli do samog kraja.

Čuvanje „Leka besmrtnosti“ za celu godinu

Široj javnosti je malo poznato da je Liturgija na Veliki četvrtak jedinstvena u čitavoj crkvenoj godini po jednoj specifičnoj i duboko simboličnoj praksi. Naime, upravo na ovaj dan se priprema poseban Agnec – deo hleba koji tokom službe postaje istinsko Telo Hristovo natopljeno Njegovom časnom Krvlju. Nakon Liturgije, ovaj sveti Hleb se pažljivo suši i čuva u Darohranilnici na Časnoj Trpezi.

Reč je o takozvanim „pohranjenim Darovima“, koji se tokom cele naredne godine koriste za pričešćivanje bolesnika, nemoćnih i onih u smrtnoj opasnosti koji ne mogu doći u hram. Činjenica da Crkva bira baš Veliki četvrtak za pripremu Pričešća koje će biti izvor utehe i leka tokom svih 365 dana, svedoči o neprocenjivoj blagodatnoj sili ovog praznika. Time se potvrđuje da Tajna večera nije zatvorena u prošlosti, već da njen odjek dopire do svake bolničke postelje i svakog vernika u nevolji.

O presudnoj važnosti pričešćivanja na ovaj sveti dan najupečatljivije govore Žitija svetih. Najpoznatiji primer je Sveta Marija Egipćanka, čuvena pokajnica koja je nakon decenija surove pustinjske askeze tražila od starca Zosime da je pričesti upravo na Veliki četvrtak. Za nju, koja je dostigla gotovo anđeoski stepen svetosti, primanje Tela i Krvi Hristove na ovaj dan bilo je kruna njenog dugogodišnjeg podviga i konačni pečat pomirenja sa Bogom.

Takođe, svetogorska predanja čuvaju tajnu o „nevidljivim podvižnicima“ Atosa. Veruje se da ovi molitvenici, koji žive u potpunoj skrivenosti i strogom bezmolviju, na Veliki četvrtak nečujno silaze u manastirske hramove kako bi primili Svetu Tajnu. Sve ovo jasno ukazuje na to da je Veliki četvrtak trenutak kada se Nebeska i Zemaljska Crkva sjedinjuju na najintimniji način, podsećajući nas da je Liturgija jedini istinski zavičaj hrišćanina.

Simbolika crvenog jajeta Dok zvona najavljuju početak stradanja, u pravoslavnim domovima se na Veliki četvrtak tradicionalno farbaju prva vaskršnja jaja. Prvo jaje, „čuvarkuća“, obavezno je crvene boje. Ova boja nosi dvostruku simboliku: ona predstavlja prečistu Krv Hristovu prolivenu za spasenje sveta, ali istovremeno najavljuje radost Vaskrsenja i pobedu nad smrću. Ovaj običaj svoj koren vuče iz drevnog hrišćanskog predanja o Svetoj Mariji Magdalini. Prema izvorima, ona je u Rimu izašla pred cara Tiberija sa poklonom – običnim jajetom – propovedajući mu radosnu vest o Hristovom Vaskrsenju. Car je, pun neverice, uzvratio da je to nemoguće baš kao što je nemoguće da jaje koje ona drži iznenada postane crveno. U tom trenutku, pred carevim očima, jaje je pocrvenelo kao znak božanske sile. Svetiteljka je tada pozdravila cara rečima: „Hristos Vaskrse!“, čime je započeta tradicija koja vekovima boji našu veru u boju života.

Poziv na zajedničku čašu

Veliki četvrtak nas duboko uči da vera bez zajednice ne postoji. Hristos nas nije pozvao da svako za sebe, u izolaciji, traži spasenje, već nas je sabrao oko jedne i jedinstvene Trpeze Gospodnje. Ovaj dan je stalni podsetnik da je svaki čovek naš brat, a svaka Sveta Liturgija – prilika da ponovo postanemo aktivni učesnici one iste, prve Tajne večere u Sionskoj gornici.

Ulazeći sada u tišinu Velikog petka koji sledi, mi u sebi već nosimo neizbrisiv ukus Hleba Života. Taj blagodatni okus daje nam snagu da izdržimo predstojeću tugu Krsta, znajući da put stradanja neminovno vodi ka neopisivoj radosti Vaskrsenja. Jer, za hrišćanina, Veliki četvrtak nije samo uvod u smrt, već istinski zalog pobede nad njom.