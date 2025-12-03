BEZ ZIME I SNEGA DO OVOG DATUMA: Evo kakvo nas vreme očekuje u nastavku decembra

DO kraja ove sedmice u Srbiji će biti oblačno, ponegde sa kišom, na najvišim planinama sa snegom.

Foto: Novosti

Biće natprosečno toplo, uz temperature uglavnom oko 10 stepeni.

Sve do vikenda košava će imati olujne udare, a slabljenje vetra očekuje se za vikend, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Tokom većeg dela sedeće sedmice očekuje se suvo vreme i nastaviće se natprosečno toplo.

Sve do sredine decembra maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 14 stepeni, dok je prosek za ovaj deo decembra od 5 do 9 stepeni.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Zbog više oblačnosti, biće toplija i jutra i mraz će u većini dana izostati.



Sve do sredine decembra biće veoma aktivan Atlantik kada su cikloni u pitanju, a oni će prema evropskom kopnu i našem području transportovati topliju vazdušnu masu i sprečavati prodor ledenog vazduha iz Sibira ili sa Arktika.

(Telegraf)

