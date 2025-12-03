BEZ ZIME I SNEGA DO OVOG DATUMA: Evo kakvo nas vreme očekuje u nastavku decembra
DO kraja ove sedmice u Srbiji će biti oblačno, ponegde sa kišom, na najvišim planinama sa snegom.
Biće natprosečno toplo, uz temperature uglavnom oko 10 stepeni.
Sve do vikenda košava će imati olujne udare, a slabljenje vetra očekuje se za vikend, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Tokom većeg dela sedeće sedmice očekuje se suvo vreme i nastaviće se natprosečno toplo.
Sve do sredine decembra maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 14 stepeni, dok je prosek za ovaj deo decembra od 5 do 9 stepeni.
Zbog više oblačnosti, biće toplija i jutra i mraz će u većini dana izostati.
Sve do sredine decembra biće veoma aktivan Atlantik kada su cikloni u pitanju, a oni će prema evropskom kopnu i našem području transportovati topliju vazdušnu masu i sprečavati prodor ledenog vazduha iz Sibira ili sa Arktika.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji
Preporučujemo
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolog Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka u decembru
02. 12. 2025. u 22:13
SIGURNO NISTE OČEKIVALI: Ove temperature do sredine decembra očekuju Srbiju
01. 12. 2025. u 15:46
OD OVOG DATUMA LEDENI DANI: Meteorolog otkriva da li će biti snega za Novu godinu
01. 12. 2025. u 11:57
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)