Društvo

BEZ ZIME I SNEGA DO OVOG DATUMA: Evo kakvo nas vreme očekuje u nastavku decembra

В. Н.

03. 12. 2025. u 13:46

DO kraja ove sedmice u Srbiji će biti oblačno, ponegde sa kišom, na najvišim planinama sa snegom.

БЕЗ ЗИМЕ И СНЕГА ДО ОВОГ ДАТУМА: Ево какво нас време очекује у наставку децембра

Biće natprosečno toplo, uz temperature uglavnom oko 10 stepeni.

Sve do vikenda košava će imati olujne udare, a slabljenje vetra očekuje se za vikend, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Tokom većeg dela sedeće sedmice očekuje se suvo vreme i nastaviće se natprosečno toplo.

Sve do sredine decembra maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 14 stepeni, dok je prosek za ovaj deo decembra od 5 do 9 stepeni.

Zbog više oblačnosti, biće toplija i jutra i mraz će u većini dana izostati.

Prema današnjim prognozama, najmanje bar do 17. decembra Srbiju ne očekuje zimski scenario. Dakle, ne očekuje se ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Sve do sredine decembra biće veoma aktivan Atlantik kada su cikloni u pitanju, a oni će prema evropskom kopnu i našem području transportovati topliju vazdušnu masu i sprečavati prodor ledenog vazduha iz Sibira ili sa Arktika.

