VELIKA ISPOVEST ALONA OHELA: Vezali su me lancima, izgladnjivali, a onda sam uradio ovo...

SRPSKI državljanin Alon Ohel, koji je u Gazi bio držan u zarobljeništvu više od dve godine nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, izjavio je da je godinu i po dana imao noge vezane lancima i da su on i ostali taoci bili namerno izgladnjivani.

U svom prvom dužem intervjuu od puštanja na slobodu 13. oktobra, Ohel (24) je za Kanal 12 rekao da su se prema njemu odnosili "kao prema majmunu".

- Oduzimaju vam slobodu kretanja, stavljaju vam lance na noge... Jeo bih kao pas. Ti nisi osoba, ti si životinja - rekao je on, preneo je Tajms of Izrael.

Ohel je naveo da su otmičari imali hranu, ali su odlučili da zarobljenike izgladnjuju, kako je istakao, u jednom periodu jeo samo sušene urme i da je zbog toga izgledao "kao skelet".

- Navikneš se na gladovanje, na stalne bolove u telu. Proveo sam sate ležeći kao leš - dodao je on.

Ohel je kazao da mu je snimak izraelskih protesta za oslobađanje talaca dao snagu.

Posebno je istakao odnos sa Elijem Šarabijem, taocem koji je pušten u prethodnom primirju i koji je za njega postao očinska figura.

- Od prvog trenutka smo se povezali... U trenucima frustracije bi me zagrlio kao otac. Mnogo puta me je nosio na leđima - rekao je Ohel.

Šarabi je bio muž i otac dvoje dece, a za smrt svoje porodice u napadu 7. oktobra saznao je tek po povratku u Izrael.

Ohel je naveo da je u zarobljeništvu svesno odlučio da ostane živ.

- Razgovarao bih noću sa mamom, naglas: 'Sve je u redu, živ sam'. Znao sam da je to ono što bi trebalo da radim, možda bi me osetila. Moja priča zaista počinje kada sam izabrao život. U svakom trenutku sam mogao da odustanem, ali izabrao sam da to ne uradim - rekao je on.

