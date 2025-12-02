Društvo

VELIKA ISPOVEST ALONA OHELA: Vezali su me lancima, izgladnjivali, a onda sam uradio ovo...

В.Н.

02. 12. 2025. u 15:52

SRPSKI državljanin Alon Ohel, koji je u Gazi bio držan u zarobljeništvu više od dve godine nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, izjavio je da je godinu i po dana imao noge vezane lancima i da su on i ostali taoci bili namerno izgladnjivani.

ВЕЛИКА ИСПОВЕСТ АЛОНА ОХЕЛА: Везали су ме ланцима, изгладњивали, а онда сам урадио ово...

Foto: Profimedia

U svom prvom dužem intervjuu od puštanja na slobodu 13. oktobra, Ohel (24) je za Kanal 12 rekao da su se prema njemu odnosili "kao prema majmunu".

- Oduzimaju vam slobodu kretanja, stavljaju vam lance na noge... Jeo bih kao pas. Ti nisi osoba, ti si životinja - rekao je on, preneo je Tajms of Izrael.

Ohel je naveo da su otmičari imali hranu, ali su odlučili da zarobljenike izgladnjuju, kako je istakao, u jednom periodu jeo samo sušene urme i da je zbog toga izgledao "kao skelet".

- Navikneš se na gladovanje, na stalne bolove u telu. Proveo sam sate ležeći kao leš - dodao je on.

Ohel je kazao da mu je snimak izraelskih protesta za oslobađanje talaca dao snagu. 

Posebno je istakao odnos sa Elijem Šarabijem, taocem koji je pušten u prethodnom primirju i koji je za njega postao očinska figura.

Foto: X

- Od prvog trenutka smo se povezali... U trenucima frustracije bi me zagrlio kao otac. Mnogo puta me je nosio na leđima - rekao je Ohel. 

Šarabi je bio muž i otac dvoje dece, a za smrt svoje porodice u napadu 7. oktobra saznao je tek po povratku u Izrael.

Ohel je naveo da je u zarobljeništvu svesno odlučio da ostane živ.

- Razgovarao bih noću sa mamom, naglas: 'Sve je u redu, živ sam'. Znao sam da je to ono što bi trebalo da radim, možda bi me osetila. Moja priča zaista počinje kada sam izabrao život. U svakom trenutku sam mogao da odustanem, ali izabrao sam da to ne uradim - rekao je on.

(Informer)

BONUS VIDEO - "ŽELE SAMO DA NAUDE OBIČNOM NARODU I VUČIĆU" Penzioneri o blokaderskim lažima da neće biti povećanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JOŠ JEDAN GIVING FRIDAY OBELEŽEN SOLIDARNOŠĆU: Dm donirao preko sedam miliona dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije
Društvo

0 0

JOŠ JEDAN "GIVING FRIDAY" OBELEŽEN SOLIDARNOŠĆU: Dm donirao preko sedam miliona dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije

ZAHVALjUJUĆI hiljadama kupaca koji su i ove godine učestvovali u inicijativi Giving Friday, kompanija dm donirala je rekordnih 7.405.488,00 dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije. Donacija je obezbeđena izdvajanjem 5% od celokupnog prometa ostvarenog 28. novembra u svim dm prodavnicama i na online kanalima, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija kompanije dm posvećena pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.

02. 12. 2025. u 20:37

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose