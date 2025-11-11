MOĆNA ZAŠTITA SA NEBA: Ovo su molitve anđelima po danima u nedelji (DETALJAN SPISAK)
MNOGI vernici ne znaju da svaki dan u nedelji je posvećen jednom od sedam anđela, a veruje se da molitva njima odvraća zlo i donosi mir.
Kada zlo preti i iskušenja nas okružuju, pravoslavni vernici okreću pogled ka nebeskim vođama - arhangelima. Među njima, Sveti arhangel Mihailo zauzima posebno mesto, jer se smatra vojvodom nebeske vojske, pobednikom nad demonima i čuvarom pravoslavne vere.
Njegova ikona, sa kopljem u desnoj ruci kojim potire Lucifera i palmovom grančicom u levoj, simbolizuje snagu, pobedu i mir. Na vrhu koplja, crveni krst na platnenoj pantljici podseća na večnu borbu dobra protiv zla.
Pored njega, pravoslavni kalendar posvećuje posebne dane sedmorici arhangela. Svakoga dana u sedmici čita se molitva jednom od arhangela, a veruje se da vernici kada izgovore molitvu arhangelima oteraju zlo i sve nedaće
- Ponedeljak – Molitva Svetom Arhangelu Mihailu
- Utorak – Molitva Svetom Arhangelu Gavrilu
- Sreda – Molitva Svetom Arhangelu Rafailu
- Četvrtak – Molitva Svetom Arhangelu Urilu
- Petak – Molitva Svetom Arhangelu Salatilu
- Subota – Molitva Svetom Arhangelu Jegudilu
- Nedelja – Molitva Svetom Arhangelu Varahilu
Na ovaj način, tokom cele nedelje vernici mogu tražiti zaštitu i snagu nebeskih vojvoda, učeći od Svetih arhangela kako da ostanu čvrsti u veri i neustrašivi u borbi protiv zla.
Molitva Svetom Arhangelu Mihailu
- Sveti Arhangele Mihailo, odagnaj od mene duha lukavog koji me iskušava. O veliki Arhistratiže Božiji Mihailo – pobedniče demona! Pobedi i uništi sve moje vidljive i nevidljive neprijatelje i umoli Gospoda Svedržitelja da me spase i odbrani od svake bolesti, smrtonosne rane i iznenadne smrti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva Svetom Arhangelu Gavrilu
- Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Đevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Đevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva Svetom Arhangelu Rafailu
- O veliki Arhangele Božiji Rafailo, koji si primio dar od Boga da isceljuješ bolseti, izleči neizlečive ljudima rane srca moga i tela moga. O veliki Arhangele Božiji Rafailo, ti si putovođa, lekar i iscelitelj, rukovodi me ka spasenju i isceli sve moje duševne i telesne bolesti, i privedi me Prestolu Božjem, i umoli dobrotu Njagovu za moju grešnu dušu, da mi Gospod oprosti grehe moje i sačuva me od svih neprijatelja mojih i zlih ljudi, od sada i do veka. Amin.
Molitva Svetom Arhangelu Urilu
- Sveti Arhangele Božiji Urile, svetlošću Božanskom ozareni i preizobilno ispunjeni ognjem plamene ljubavi, ubaci iskru toga ognja u moje ohladnelo srce, a dušu moju gresima pomračenu svetlošću tvojom ozari.
O, veliki Arhangele Božiji Urile, ti si sijanje ognja Božanskog i prosvetitelj onih koji su pomračeni gresima: prosveti um moj, srce moje, volju moju silom Svetoga Duha, i upravi stope moje na stazu pokajanja, umoli Gospoda da me izbavi od muka adskih i od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva Svetom Arhangelu Salatilu
- Sveti Arhangele Božiji Salatile, daruj molitvu meni koji ti se molim, nauči me molitvi smirenoj, skrušenoj, usrdnoj i umilnoj.
O, veliki Arhangele Božiji Salatile, ti se moliš Bogu za vernike, umoli Dobrotu Njegovu za mene, da me izbavi od svih nevolja i iskušenja, bolesti, iznenadne smrti i muka večnih, te da me udostoji Carstva Nebeskog sa svima svetima u vekove vekova. Amin.
Molitva Svetom Arhangelu Jegudilu
- Sveti Arhangele Božiji Jegudile, svagdašnji pomoćniče svih koji se podvizavaju na putu Hristovom, probudi i mene iz teške lenjosti i podvigom dobrim ukrepi me.
O, veliki Arhangele Božiji Jegudile, ti si revnosni zaštitinik slave Božije: ti pobuđuješ na proslavljanje Svete Trojice, probudi i mene, od sna grehovnog, da bih slavio Oca i Sina i Svetoga Duha, i umoli Gospoda Svedržitelja da sagradi u meni čisto srce i duh prav obnovi u utrobi mojoj, i da me utvrdi Duhom vladalačkim da bih se klanjao duhom i istinom jedinom istinitom Bogu – Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Molitva Svetom Arhangelu Varahilu
- Sveti Arhangele Božiji Varahile, koji nam donosiš blagoslove od Gospoda, blagoslovi me da postavim dobar početak, i ispravim svoj grešni život, da bih u svemu ugađao Gospodu Spasitelju mome u vekove vekova. Amin.
