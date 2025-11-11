KOJI JE TRAMPOV SLEDEĆI POTEZ? Udarna grupa nosača aviona SAD stiže kod obala Venecuele
SJEDINjENE Američke Države pojačale su vojno prisustvo u Latinskoj Americi dolaskom udarne grupe nosača aviona „Džerald Ford“, koja se pridružila flotili od osam ratnih brodova već prisutnih u regionu.
Udarna grupa nosača aviona "Džerald Ford" ušla je u područje Latinske Amerike, čime su Sjedinjene Američke Države značajno pojačale svoje vojne snage u regionu, saopštili su danas američki zvaničnici dodajući da se time pridružio floti od osam ratnih brodova koji se već nalaze u tom području.
"Džerald Ford", u službi od 2017. godine, najnoviji je i najveći nosač aviona na svetu, sa više od 5.000 članova posade, navodi Rojters.
Pentagon je potvrdio dolazak nosača, navodeći u saopštenju da će misija doprineti "suzbijanju trgovine narkoticima i razbijanju transnacionalnih kriminalnih organizacija".
Američki Predsednik Donald Tramp naredio je raspoređivanje ovog nosača prošlog meseca, čime se pridružio osam ratnih brodova, jednoj nuklearnoj podmornici i avionima F-35 koji se već nalaze u Karipskom moru.
Predsednik Venecuele Nikolas Maduro više puta je optužio Vašington da vojno prisustvo u regionu ima za cilj njegovo svrgavanje s vlasti.
Maduro je ranije upozorio da bi, u slučaju američke intervencije, "milioni muškaraca i žena s oružjem marširali širom zemlje".
SAD su u avgustu udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do Madurovog hapšenja na 50 miliona dolara, optužujući ga za veze sa trgovinom drogom i kriminalnim grupama, što on negira.
Američka vojska izvela je najmanje 19 udara na sumnjiva plovila u Karipskom moru i duž pacifičke obale Latinske Amerike, pri čemu je poginulo najmanje 76 osoba.
(Informer)
