DRAMA KOD PRIBOJA: Besna i gladna zver vrzma se gradom, zabrinuti građani zamolili nadležne da hitno reaguju
GRAĐANI Priboja veoma su uznemireni zbog prizora koji su zatekli u svom gradu, a koliko je situacija uznemirujuća objavila je i jedna stanovnica tog grada.
Naime, ona je naišla na lisicu u prigradskom naselju Jarmovac i kako kaže veoma je agresivna.
Ona je upozorila građane da obrate pažnju i da decu nikako ne puštaju napolje samu.
- Nepoželjan gost u našem gradu izazvao je uznemkrenost kod građana naročito kod dece. Deca ne smeju da izađu da se igraju jer je "gost" zaražen besnilom i agresivan. Apelujem na nadležne da reaguju ili Lovačko društvo! Jarmovac! Budite oprezni - napisala je ona.
Kako kaže, situacija nije nimalo prijatna, a lisica je izašla iz šume jer je očigledno u potrazi za hranom.
U poslednje vreme nažalost ovo je sve češća pojava, a već smo pisali o sličnoj situaciji u Šidu u kojem građani skoro svako jutro oko pet časova zatiču tu životinju. Osim lisica, i medvedi često obilaze sela a meštani kažu da nikad nisu bili tako blizu kućama kao sada, toliko blizu da ulaze u dvorišta.
BONUS VIDEO:
PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD
Preporučujemo
PAS "USVOJIO" BEBU KOALU: Vlasnik šokiran prizorom, podelio fotografije (FOTO)
08. 10. 2025. u 16:24
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)