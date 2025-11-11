DRAMA KOD PRIBOJA: Besna i gladna zver vrzma se gradom, zabrinuti građani zamolili nadležne da hitno reaguju

GRAĐANI Priboja veoma su uznemireni zbog prizora koji su zatekli u svom gradu, a koliko je situacija uznemirujuća objavila je i jedna stanovnica tog grada.

Naime, ona je naišla na lisicu u prigradskom naselju Jarmovac i kako kaže veoma je agresivna.

Ona je upozorila građane da obrate pažnju i da decu nikako ne puštaju napolje samu.

- Nepoželjan gost u našem gradu izazvao je uznemkrenost kod građana naročito kod dece. Deca ne smeju da izađu da se igraju jer je "gost" zaražen besnilom i agresivan. Apelujem na nadležne da reaguju ili Lovačko društvo! Jarmovac! Budite oprezni - napisala je ona.

Kako kaže, situacija nije nimalo prijatna, a lisica je izašla iz šume jer je očigledno u potrazi za hranom.

U poslednje vreme nažalost ovo je sve češća pojava, a već smo pisali o sličnoj situaciji u Šidu u kojem građani skoro svako jutro oko pet časova zatiču tu životinju. Osim lisica, i medvedi često obilaze sela a meštani kažu da nikad nisu bili tako blizu kućama kao sada, toliko blizu da ulaze u dvorišta.

