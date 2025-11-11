PRIGOVORI OD SUTRA: Objavljeni preliminarni rezultati za učeničke i studentske stipendije i kredite
NA Portalu za učeničke i studentske stipendije i kredite, objavljeni su preliminarni rezultati konkursa. Rok za podnošenje dokumentovanih prigovora će trajaće od 12. do 19. novembra.
Učesnik konkursa, preko Portalaua učeničke i studentske kreditei stipendije, nakon prijave na Portal, odabirom opcije „Obaveštenja“ iz menija u vrhu strane, može proveriti svoj status. Izvodi preliminarnih rezultata biće objavljeni i u školi.
Dokumentovani prigovor se dostavlja Školi.
Uputstvo za dostavljanje dokumentovanog prigovora (zajedno sa obrascem prigovora) biće dostupno na Portalu i na sajtu Ministarstva prosvete počev od 12. novembra.
