PRIGOVORI OD SUTRA: Objavljeni preliminarni rezultati za učeničke i studentske stipendije i kredite

Branka Borisavljević

11. 11. 2025. u 13:46

NA Portalu za učeničke i studentske stipendije i kredite, objavljeni su preliminarni rezultati konkursa. Rok za podnošenje dokumentovanih prigovora će trajaće od 12. do 19. novembra.

ПРИГОВОРИ ОД СУТРА: Објављени прелиминарни резултати за ученичке и студентске стипендије и кредите

arhiva

Učesnik konkursa, preko Portalaua učeničke i studentske kreditei stipendije, nakon prijave na Portal, odabirom opcije „Obaveštenja“ iz menija u vrhu strane, može proveriti svoj status. Izvodi preliminarnih rezultata biće objavljeni i u školi.

Dokumentovani prigovor se dostavlja Školi.

Uputstvo za dostavljanje dokumentovanog prigovora (zajedno sa obrascem prigovora) biće dostupno na Portalu i na sajtu Ministarstva prosvete počev od 12. novembra.

