OD SIVILA I KIŠE DO 20 STEPENI, PA OŠTAR REZ SA SNEGOM: Padaće i u Beogradu - šok prognoza za ovu nedelju
U SRBIJI će se do utorka mestimično biti kiše, a od srede konačno stiže stabilno vreme. Prema najnovijim prognozama izgleda da će se priroda odužiti kratkim prolećnim intermecom, jer kada kiša prestane širom zemlje temperatura će ponovo biti i do 20 stepeni, ali ova novembarska idila neće dugo potrajati. Već početkom sledeće sedmice sledi oštar rez i dramatična promena vremena.
Posle +20 stiže prvi sneg u gradove
Ivan Ristić, meteorolog, najavio je da je hladan talas već spreman i da će temperature vazduha iz dana u dan sve više ličiti na duboku zimu. Prema njegovim rečima „modeli se polako usklađuju sa zonom i oscilacijama, ali i vremenskom prognozom“.
- U utorak još oblačno sa padavinama na jugu, a od srede kreće stabilizacija vremena i otopljenje. Narednih dana nas očekuje porast temperature i pojedinim danima će maksimalne dnevne temperature vazduha biti od 15 do 20 stepeni. Međutim, već od nedelje ili ponedeljka, 16. ili 17. novembra, sledi promena vremena i pad temperatura koje će zatim iz dana u dan sve više ličiti na zimske. Trenutno model najavljuje sneg u nižim predelima za 21. novembar, na Aranđelovdan, ali neki modeli i pre – kaže Ivan Ristić.
"Vrtoglavo rastu šanse za prvi sneg u novembru"
Prethodnih dana meteorološki modeli, kako je Ivan Ristić objavio, najavljivali su sneg u Beogradu i ostalim gradovima već u ponedeljak 17. novembra, i on je potvrdio da sve više rastu šanse za prve pahulje u nižim predelima u novembru.
- Neko je "otkazao" sneg u novembru, kao što je bilo pre "otkazano" i Miholjsko leto, ali vrtoglavo rastu šanse za pojavu prvog snega u nižim predelima i u novembru. Svi parametri koji se dodatno koriste za korekciju dugoročnih prognoza ukazuju na jače zahlađenje u trećoj dekadi novembra. Sa pojavom snega temperature će se kretati između 0 i 5 stepeni – kaže Ristić.
Čeka nas hladnija zima od prethodnih
U dugoročnoj prognozi, kada je najavio oštriju i hladniju zimu, podsetio je i na zime iz prošlog veka, pre oko 40 godina, kada je, recimo, temperatura u Surčinu padala i do -21 stepen, a snežni pokrivač se zadržavao oko 30 dana.
- Nisam siguran da će zima 2025/2026. hiti najhladnija u poslednjih 15 godina, ali će biti hladnija od prethodnih. Kada opet na aerodromu bude -21 stepen moći ćemo da kažemo da nam se vratila prava zima, kakva je nekada bila. Jače zahlađenje u novembru očekujem u trećoj dekadi novembra, kada do nas dođe hladniji vazduh sa severa Evrope. Polarni vrtlog je slab i neće moći da zadrži hladan vazduh, pustiće ga ka nama – objašnjava Ristić.
Srbija u toplijem režimu i zimi - izgubili smo pola godišnjih doba
Sa dolaskom hladnog fronta treba očekivati promenjivo zimsko vreme do početka proleća, i uz prodore hladnog vazduha biće i toplijih perioda, jer smo, kako kaže Ristić, još uvek u toplijem režimu u odnosu na period pre 2000. godine. Očekuju se i naleti vetra, košave, kada vazduh bude nekoliko puta dolazio sa istoka.
Meteorolog podseća da je zadnjih godina jedva bilo četiri do pet dana sa zimskim pokrivačem, a normalno bi bilo da ga ima oko 30 dana.
- Videćemo šta će nam doneti predstojeća zima, a dosta prognoza ukazuje da nas čeka jača i drugačija zima od prošlih. Kada hladan vazduh prodre do nas velike su šanse da u nekoliko navrata padne i sneg. Ako bude 10, 15 ili 20 centimetara snežnog pokrivača i ako dođe hladan vazduh onda bi pokrivač mogao i da se zadrži. Sve je to sada jako teško zato što je tokom prethodnih godina temperatura na Balkanu porasla za četiri stepena. Zato obaramo letnje rekorde, a to znači i da smo izgubili pola godišnjih doba – zaključuje Ristić.
