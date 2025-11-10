PRAVI PROLEĆNI DANI STIŽU U SRBIJU: Temperature će šokirati sve
I U NASTAVKU dana očekuje nas pravo jesenje vreme, uz dosta oblačnosti i povremeno sa kišom.
Ciklon sa Jadrana donosiće oblačnost i kišu. Samo će na severu Vojvodine biti suvo, a prema kraju dana očekuje se i razvedravanje. To će biti uvod u stabilizaciju vremena, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Maksimalna temperatura biće danas od 8 na zapadu do 16 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.
Više padavina sredinom dana očekuje se u zapadnim, centralnim i severoistočnim predelima Srbije, a prema kraju dana na jugu i jugoistoku.
Već sutra na severu Srbije biće suvo, u Vojodini i vedro. U ostalim predelima Srbije pre podne kiša, uglavnom na jugu i istoku, posle podne razvedravanje.
Naše područje od srede biće pod uticajem anticiklona i vioskog vazdušnog pritiska pa će vreme biti stabilno i suvo.
Maksimalna temperatura u utorak biće od 11 do 15 stepeni.
Od srede se sa juga i sa Mediterana očekuje priliv toplije vazdušne mase, pa će i temperature biti u porastu.
Maksimalna temperatura od srede biće preko 15 stepeni, u petak i u subotu ponegde i do 20 stepeni, što su vrednosti znatno iznad normale, s obzirom da on za ovo doba godine iznosi od 9 do 12 stepeni.
Inače, jutra će biti hladna i maglovita, a magla će se ponegde u delovima Vojvodine zadržati i veći deo dana i u tim predelima biće hladnije u odnosu na ostaka Srbije.
U nedelju posle podne prolazno naoblačenje sa kišom.
Prema trenutnim prognozama, nakon toga nastaviće se period natprosečno toplog vremena, uz temperature i do 20 stepeni, a vreme nalik prolećnom zadržalo bi se najmanje bar do 23. novembra.
