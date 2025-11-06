Društvo

SLAVIMO ZAŠTITNIKA NEVINIH I NEMOĆNIH Danas se pomolite ovim rečima

06. 11. 2025. u 07:10

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan Svetog mučenika Arete.

СЛАВИМО ЗАШТИТНИКА НЕВИНИХ И НЕМОЋНИХ Данас се помолите овим речима

Foto: Vikipedia

Predanje kaže da je Areta bio vođa grada Negran u današnjoj Arabiji gde su živeli gotovo samo hrišćani. Legenda kaže da je imao čak 95 godina kada je mučenički nastradao i bio je izuzetno poštovan.

Stradanje stanovnika Negrana počelo je kada je Dunaan, vladar te zemlje i gonitelj hrišćana, opkolio grad i zahtevao da se svi odreknu Isusa. Građani su zatvorili zidine grada pa je Dunaan dugo i bezuspešno pokušavao da uđe u grad. Onda je rešio da se posluži lukavstvom. Obećao je građanima Negrana da im se ništa neće dogoditi i da otvore kapije kako bi on ušao i uzeo porez, a da će onda da ode.

Poverovali su mu, otvorili kapiju, a onda je vladar pozvao Svetog Aretu i ubio ga. Nakon toga Dunaan je naredio stravičan pokolj i prema zapisima u gradu je tada nastradalo 4.000 hrišćana.

Kako zlo ne može da prođe nekažnjeno zlog vladara uskoro ga je stigla kazna. Čuvši za pokolj, vizantijski car Justin I zatražio je od etiopijskog cara Elezvoja da krene na Dunaana s vojskom. Elezvoj je poslušao Justina, napao je Dunaana, porazio ga je, ubio ga i rasturio njegovu vojsku.

Sveti mučenik Areta postao je simbol pravednog vladara i vođe koji je stao i ostao uz svoj narod i u najtežim trenucima. Smatra se zaštitnikom nevinih i nemoćnih koji na današnji dan, prema narodnom verovanju, treba da mu se pomole ovim rečima:

- Stradanjima svetih, koji su postradali za tebe, umoljen budi Gospode, i sve naše bolesti isceli, molimo ti se, čovekoljupče.

