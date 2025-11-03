PEŠAČE SA OSMESIMA UPRKOS KIŠI I VETRU: Srbi sa KiM nastavljaju svoj put ka Novom Sadu (FOTO)

UPRKOS kiši i vetru, Srbi sa KiM nastavljaju svoj put ka Novom Sadu i pešače sa osmesima i u dobrom duhu što se može videti i na fotografijama.

Foto: Novosti

Iako ih danas na putu ka Lazarevcu prati loše vreme, Srbi sa Kosova i Metohije koji su se uputili na veliki narodni skup protiv blokada, svojim primerom pokazuju volju i snagu da istraju na ovom putu i podrže predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

