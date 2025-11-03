SRBIJU ČEKA VREMENSKI OBRT: Danas se sve menja
U SRBIJI ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima.
Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.
Najniža temperatura od četiri do 14 stepeni, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 stepena na jugoistoku.
Vreme u Beogradu
I u Beogradu pre podne postepeno naoblačenje, posle podne sa kišom.
Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju.
Najniža temperatura od 11 do 14 stepeni, najviša od 17 do 19 stepeni.
Uveče se očekuje postepeni prestanak padavina.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, u utorak se očekuje prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se zadržati promenljivo oblačno vreme.
Od srede, jutra će biti mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19 stepeni.
Od petka do kraja perioda prognozira se malo do umereno oblačno vreme, a u brdsko-planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.
(Sputnjik)
