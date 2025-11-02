PLJUSKOVI, GRMLJAVINE I PAD TEMPERATURE: Objavljena detaljna prognoza za novembar, evo kad kreće zahlađenje
PREMA najavi meteorologa Marko Čubrilo, ponedeljak donosi prolazno naoblačenje uz kišu i zahlađenje.
U ponedeljak 3. novembra prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju.
U ponedeljak žuti meteoalarm
Sutradan, kako najavljuje RHMZ, na snazi će biti žuti meteoalarm u većem delu Srbije i to zbog dve opasne pojave - kiše i grmljavina.
U utorak 4. novembra prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se zadržati promenljivo oblačno. Od srede 5. novembra jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazom i maglom, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19 °C.
Umereno naoblačenje očekuje se u petak 7. novembra, a za vikend i retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.
Kad stiže jako zahlađenje u Srbiju?
Prema najavi meteorologa Marko Čubrilo ponedeljak donosi prolazno naoblačenje uz kišu i zahlađenje. Posle 5. novembra, pa sve do oko polovine meseca suvo uz temperature oko ili malo iznad proseka.
Prema njegovoj najavi, sredinom meseca mogao bi se uspostaviti trend jačeg zahlađenja.
- U nedelju uveče prvo na zapadu naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje bi tokom noći ka ponedeljku zahvatilo severne, a u ponedeljak tokom dana i ostale delove regiona. Sa padavinama vetar u okretanju na severozapadni smer uz zahlađenje tako da bi se u ponedeljak dnevni maksimum kretao od +5 na zapadu do oko +22 na istoku regiona - najavljuje Čubrilo.
Kako dodaje, od 4. novembra do oko polovine meseca uglavnom suvo i stabilno vreme. Preko dana prijatno uz maksimume najčešće od +9 do +16 stepeni Celzijusa, ali očekuje se da noći budu hladne i lokalno maglovite uz minimume od -1 do +5 stepeni Celzijusa.
- Dugoročne projekcije pokazuju da bi se prema sredini meseca mogao uspostaviti trend jačeg zahlađenje, ali do tada ima još jako mnogo vremena i upitno je hoće li se taj trend i održati - zaključuje Čubrilo.
