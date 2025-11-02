STIŽE SNEG I ZIMSKO VREME: Ristić otkriva - Srbija na pragu velikih vremenskih promena (MAPE)
POZNO Miholjsko leto trajaće do ponedeljka 3. novembra. Prvog dana vikend u subotu, 1. novembra, i nedelju, 2. novembra, maksimalne temperature vazduha će biti između 20 i 25 stepeni, kaže Ivan Ristić.
Kako kaže, najniže jutarnje će se kretati od 0 do 12 stepeni.
- Orijentacija polarnog vrtloga u stratosferi se seli sa Severne Amerike u novembru na Evropu u decembru, što će i dovesti do promene vodećeg strujanja sa zapadnog na severno iznad nas. U prevodu, posle zakasnelog Miholjskog leta početkom novembra vraća se sredinom novembra prvo jesen a potom dolazi i sneg i zimsko vreme krajem novembra - najavljuje Ristić.
U ponedeljak dolazi front sa severozapada koji donosi kišu i pad temperature za 5 do 7 stepeni. U utorak, 4. novembra, prestanak padavina i onda ide manji pad temperature vazduha na 15 do 20 stepeni.
Do kraja prve dekade novembra će biti suvo vreme, samo ponegde je moguća kiša.
Oko 10. novembra i početkom druge dekade očekuje se pad temperature na 10 do 15 stepeni. Jutarnje temperature će biti od 3 do 7-8 stepeni. U danima kada bude hladnije očekuje se da jutarnja temperatura bude od 0 do 5 stepeni.
Tokom vedrih noći i kada bude magle možemo očekivati mraz. Pojedini modeli daju da tokom maglovitih dana temperatura neće prelaziti 10 stepeni, stoji u prognozi.
Prvo jače zahlađenje koje bi donelo sneg u niže predele očekuje se u trećoj dekadi. Za sada je procena da bi to moglo da se dogodi 24. novembra.
Sa ovim procenama se slaže i pojava Polarnog vrtloga koji sada jača, što je donelo otopljenje. Polarni vrtlog će slabiti u trećoj dekadi novembra i doneće prodore hladnog vazduha sa severa i severoistoka, a sa tim se slažu i modeli.
- Da pojasnim, Polarni vrtlog je velika, zimska cirkulacija hladnog vazduha iznad polarnih regiona koja utiče na vremenske uslove širom sveta. Kada je vrtlog snažan, on zadržava hladan vazduh, što rezultira blažim zimama u Srbiji. Ako se vrtlog uruši, hladni arktički vazduh prodire do nižih geografskih širina, donoseći drastične promene kao što su izuzetno niske temperature, padavine, sneg i led - objašnjava Ristić.
I MJO indeks ukazuje na veliku promenu jer se nazire kruženje u narednih mesec dana što će usloviti da iz leta idemo u jesen, a iz jeseni u zimu, zaključuje prognostičar.
(Alo)
