VREMENSKI HAOS NAS BACA NA KOLENA: Dve grupe građana na udaru - RHMZ upozorava

TOKOM prvog dana vikenda, odnosno danas, u Srbiji se očekuju uglavnom povoljne biometeorološke prilike, iako se pojedinim grupama građana ipak savetuje određeni oprez. Međutim, već sutra dolazi do promene!

Kako je RHMZ najavio, danas će se zadržati relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Ipak, srčanim bolesnicima i osobama koje boluju od astme preporučuje se oprez, jer mogu osetiti blaže tegobe.

- Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja - napominju iz RHMZ.

Međutim, već sutra, tačnije u nedelju, RHMZ prognozira nešto nepovoljnije uslove za osobe sa hroničnim tegobama.

- Astmatičarima, osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima se savetuje oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Meteoropate mogu osetiti glavobolju i nervozu. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi - napominju.

Skoro leto za vikend, a onda obrt

Podsetimo, RHMZ je danas najavio da će nedelja biti još i toplija u odnosu na danas, te nas očekuje uglavnom sunčan i prijatan vikend. Međutim, upozorili su i na promenu vremena koja stiže i brže nego što mislimo!

U nedelju, 2. novembra, jutro će biti prohladno, ponegde uz kratkotrajnu maglu i nisku oblačnost, ali će tokom dana u većem delu zemlje vreme biti pretežno sunčano i čak toplije nego danas.

- Slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Vetar slab do umeren, južnih i istočnih smerova, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno pojačan - ističu u RHMZ.

Najniža temperatura u nedelju će se kretati od 1 do 12 stepeni, a najviša od 19 do čak 26.

U ponedeljak, 03. novembra, doći će do totalne promene vremena - RHMZ najavio je prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

