DANAS SU MITROVSKE ZADUŠNICE, DAN KADA SE MOLIMO ZA DUŠE NAJMILIJIH: Ako idete na groblje obavezno ponesite kuvano žito, crno vino i sveće

SRPSKA pravoslavna crkva obeležava Mitrovske zadušnice, u narodu poznate i kao jesenje. Na zadušnice se izlazi na groblja, gde se pale sveće na grobovima najbližih.

Foto: Shutterstock

Mitrovske zadušnice su uvek u subotu uoči Mitrovdana, praznika posvećenog Svetom velikomučeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra. Jesenje ili Mitrovske zadušnice dan je posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje.

Verovanja i običaji

Na groblje se tradicionalno nosi kuvano žito, crno vino i sveće, a ponegde i druga hrana, pita, pecivo, kafa, kuvana jaja ili pečenje. Veruje se da se svako ko priđe grobu treba poslužiti makar jednim zalogajem, jer je greh odbiti čoveka na Zadušnice.

U nekim krajevima Srbije ovaj praznik se ne obeležava na groblju, već u domu, gde se postavlja trpeza, a sveštenik u crkvi obavlja opelo. Domaćin tada donosi na papiru imena svojih pokojnih predaka kako bi svako bio spomenut u molitvi.

Prema narodnom običaju, hranu za Zadušnice pripremaju isključivo žene, a praznik se nikada ne obeležava u vreme posta. Na trpezi se obično nalaze kolači od belog brašna, prosfore, rakija, vino, pivo ili voda, a negde i žito.

Broj sveća koje se nose na groblje odgovara broju pokojnika koji se pominju. U istočnoj Srbiji postoji verovanje da sveća upaljena na Zadušnice gori sve do sledećih Zadušnica, dok se smatra da će, ako se sveća ne upali, pokojnik godinu dana biti u mraku.

Ovaj dan podseća vernike na važnost molitve, sećanja i saosećanja – prema onima koji više nisu među nama, ali žive u našim mislima i srcima.

Foto: Shutterstock

Poziv građanima da koriste gradski prevoz

Javno komunalno preduzeće "Pogrebne usluge" Beograd uputilo je apel građanima da na groblje odlaze koristeći gradski prevoz, a ne svojim automobilima.

Red vožnje na određenim linijama koje voze ka beogradskim grobljima biće pojačan, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Iz JKP "Pogrebne usluge", napominju da će na snazi biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja, dok je za posetioce grobalja koji se teže kreću i za starije sugrađane besplatan prevoz minibus vozilima ka najvećim gradskim grobljima – Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, a na Novom, Centralnom i groblju Zbeg, biće organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća.

Organizovani prevoz će saobraćati u periodu od 7 do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela.

(Kurir)