ZBOG ZADUŠNICA SUTRA VIŠE AUTOBUSA I TRAMVAJA: GSP pojačava ove linije, očekuju se velike gužve

JAVNO komunalno preduzeće "Pogrebne usluge" Beograd uputilo je apel građanima da sutra, kada Srpska pravoslavna crkva obeležava Mitrovske zadušnice - dan posvećen upokojenima, na groblje odlaze koristeći gradski prevoz, a ne svojim automobilima.

Foto: D. Milovanović

Red vožnje na određenim linijama koje voze ka beogradskim grobljima biće pojačan, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Takođe, od 8 do 16 časova biće pojačani redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza: 3A, 12, 25, 26, 35, 50, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 533, 612 i 708.

Osim toga, biće privremeno uspostavljena linija 75L, koja će saobraćati od Gradske opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja sa dva vozila od osam do 16 sati.

Takođe iz JKP "Pogrebne usluge", napominju da će sutra na snazi biti zabrana ulaska motornim vozilima na groblja. Na Novom groblju i Centralnom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važiće tokom čitavog dana, kao i narednog dana, 2. novembra.

Na Novom bežanijskom groblju zabrana ulaska motornim vozilima važiće od 7 do 16 časova, a na grobljima Orlovača, Lešće i Zbeg zabrana ulaska motornim vozilima važiće od 7 do 15 časova. Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko groblje su zatvorenog tipa, odnosno ulazak motornim vozilima na ova groblja nije moguć.

JKP "Pogrebne usluge" obezbedilo je za posetioce grobalja koji se teže kreću i za starije sugrađane besplatan prevoz minibus vozilima ka najvećim gradskim grobljima Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, a na Novom, Centralnom i groblju Zbeg prevoz će biti organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća.

Organizovani prevoz će za ove Zadušnice saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 7 do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Iz JKP "Pogrebne usluge" takođe apeluju na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima na Zadušnice budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike.

- Tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile su da postoji određen broj spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i nestabilni, pa u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska može da dođe do njihovog pada i povređivanja prisutnih lica - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ukoliko posetioci groblja uoče opasnost od pada spomenika, o tome treba da obaveste Upravu groblja.

Poseban apel upućen je onima koji dolaze sa malom decom da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju prilikom posete groblju, kao i da je deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica zabranjen pristup grobljima.

Zadušnice su dan koji je posvećen upokojenima, kada treba otići na službu u crkvu, obići grobove, urediti ih, okititi cvećem i preliti vinom i upaliti sveće.

Osim Mitrovskih, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje još i Duhovske ili letnje, prolećne - u sedmici pre početka Velikog posta, i Miholjske zadušnice.