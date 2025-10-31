Društvo

NEVEROVATAN POČETAK NOVEMBRA: Temperature kao usred proleća - u tri grada dostizaće letnje vrednosti

В. Н.

31. 10. 2025. u 12:50

NASTAVLjA se proleće usred jesni. Maksimalna temperatura dostigla je juče čak 25 stepeni u Valjevu i u Beogradu. Iako je tokom dana vrlo toplo za ovo doba godine, noći i jutra su hladne, čak ponegde ima i mraza.

НЕВЕРОВАТАН ПОЧЕТАК НОВЕМБРА: Температуре као усред пролећа - у три града достизаће летње вредности

Foto: D. Balšić

Poslednji oktobarski dan doneće Srbiji sunčano i veoma toplo vreme.

U Srbiji za vikend sunčano i veoma toplo. Sa severa Afrike očekuje se dalji priliv vrlo tople vazdušne mase, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, nebo će biti vedro i bez oblaka.

Foto: D. Balšić

Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Beograd i Valjevo će meriti letnjih 25 stepeni, dok se u Loznici očekuje najtoplije sa čak 26 stepeni.

U ponedeljak i utorak očekuje se prodor hladnog fronta, uz prolazno naoblačenje sa kišom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni. Temperatura će biti u padu za 10 stepeni.

Od srede se očekuje stabilizacija vremena i porast temperatura.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: 2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu

(MAPE) POLARNI VRTLOG SLABI, A TO NIJE DOBRA VEST: Preti ledeni udar na samom startu zime, a prvi obrt već na početku novembra

U SRBIJI će do 3. novembra biti neobično toplo za ovo doba godine sa maksimalnim temperaturama do 25 stepeni, a zatim će uz kratkotrajne padavine doći do obrta koji će spustiti temperaturu vazduha na prosečne vrednosti. U prvoj polovini novembra se ne očekuje jače zahlađenje, ali već u drugoj treba računati na češće prodore hladnog vazduha.

31. 10. 2025. u 20:29

