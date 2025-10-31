NEVEROVATAN POČETAK NOVEMBRA: Temperature kao usred proleća - u tri grada dostizaće letnje vrednosti
NASTAVLjA se proleće usred jesni. Maksimalna temperatura dostigla je juče čak 25 stepeni u Valjevu i u Beogradu. Iako je tokom dana vrlo toplo za ovo doba godine, noći i jutra su hladne, čak ponegde ima i mraza.
Poslednji oktobarski dan doneće Srbiji sunčano i veoma toplo vreme.
U Srbiji za vikend sunčano i veoma toplo. Sa severa Afrike očekuje se dalji priliv vrlo tople vazdušne mase, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, nebo će biti vedro i bez oblaka.
Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Beograd i Valjevo će meriti letnjih 25 stepeni, dok se u Loznici očekuje najtoplije sa čak 26 stepeni.
U ponedeljak i utorak očekuje se prodor hladnog fronta, uz prolazno naoblačenje sa kišom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni. Temperatura će biti u padu za 10 stepeni.
Od srede se očekuje stabilizacija vremena i porast temperatura.
(Telegraf)
