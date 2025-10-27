Fondacija „Za srpski narod i državu“ predstavila novi broj časopisa „Napredak“ na Međunarodnom sajmu knjiga 2025.
U OKVIRU drugog dana Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, na štandu Centra za promociju nauke, Fondacija „Za srpski narod i državu“ predstavila je najnoviji broj naučnog časopisa „Napredak“, posvećen temi geopolitike savremenog sveta.
O ovom značajnom izdanju govorili su dr Ljubiša Despotović, naučni savetnik, dr Vanja Glišin, naučni saradnik, i dr Miša Stojadinović, naučni savetnik Instituta za političke studije, kao i prof. dr Uroš Šuvaković, član Upravnog odbora Fondacije i član redakcije časopisa za oblast politike.
Prisutne je pozdravio i prof. dr Zoran Jevtović, glavni urednik časopisa „Napredak“.
Tokom predstavljanja, dr Ljubiša Despotović istakao je značaj otvaranja teme geopolitike u okviru naučne i akademske zajednice Srbije:
- Naša je obaveza da u okviru naučne i akademske zajednice Srbije otvorimo pitanje o temi geopolitike i da ponudimo neke moguće odgovore vezane za aktuelne procese. Ti procesi su, naravno, otvoreni i traju i danas. Vidimo da postoji veliki stepen neizvesnosti, gde se iz dana u dan ti vektori uticaja menjaju, tako da će ovo biti samo prvi podsticaj da se situacija prati pomno i da se, možda već za godinu ili dve, ponovo izađe sa tematskim brojem o geopolitici koji bi analizirao promene nastale u međuvremenu.
Časopis „Napredak“ već šestu godinu zaredom okuplja istraživače, profesore i analitičare koji svojim tekstovima otvaraju važne teme iz oblasti kulture, geopolitike, društva i kulturnog identiteta.
Fondacija „Za srpski narod i državu“ nastaviće i u narednom periodu da podstiče dijalog između nauke i javnosti, kao i razvoj kritičkog mišljenja kroz svoje izdavačke i naučnopopularne projekte.
