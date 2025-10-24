ZAJEDNIČKE VEŽBE VOJSKI SRBIJE I MAĐARSKE: Na Dunavu kod Budimpešte realizovana obuka rečnih jedinica (FOTO)
MINISTARSTVO odbrane Srbije saopštilo je danas da su jedinice Vojske Srbija zajedno sa jedinicama Oružanih snaga Mađarske za traganje i spasavanje na reci realizovale zajedničku obuka na Dunavu kod Budimpešte koja je potvrdila visok nivo interoperabilnosti i dodatno ojačala poverenje, razumevanje i prijateljstvo rečnih jedinica Srbije i Mađarske.
Dodaje se da rečne jedinice dve zemlje već dugi niz godina uspešno sarađuju na izgradnji sposobnosti za izvođenje borbenih i neborbenih aktivnosti u zahvatu plovnih puteva.
Tokom sedam dana intenzivnih aktivnosti, plovne i ronilačke jedinice dveju vojski uvežbavale su zajedničko delovanje u uslovima koji zahtevaju preciznost, koordinaciju i brzu reakciju.
-U realističnim scenarijima na vodi i pod vodom, posade su uvežbavale manevrisanje, dejstvo po ciljevima na vodi i kopnu i pronalaženje potonulog objekta, razmenjujući iskustva u primeni taktika, tehnika i procedura, naveli su iz srpskog ministarstva.
Rečnu flotilu Vojske Srbije predstavljala su tri broda sa posadama i ukrcanim roniocima, a tokom rešavanja zajedničkih zadataka, srpski vojnici i starešine pokazali su visok stepen obučenosti i spremnosti za saradnju sa mađarskim partnerima.
U saopštenju se dodaje i da je posebnu dinamiku obuci dalo učešće pripadnika Prve brigade za specijalne operacije Oružanih snaga Mađarske, koji su u sadejstvu sa rečnim višenamenskim brodovima izveli prikaz uništenja terorističke grupe na obali i uzapćenja protivničkog broda.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
POGLEDAJTE - SRPSKI OKLOP U AKCIJI: Oklopnjaci na bojevom gađanju i manevrima (FOTO/VIDEO)
20. 10. 2025. u 19:55 >> 19:57
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)