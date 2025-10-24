ZAJEDNIČKE VEŽBE VOJSKI SRBIJE I MAĐARSKE: Na Dunavu kod Budimpešte realizovana obuka rečnih jedinica (FOTO)

MINISTARSTVO odbrane Srbije saopštilo je danas da su jedinice Vojske Srbija zajedno sa jedinicama Oružanih snaga Mađarske za traganje i spasavanje na reci realizovale zajedničku obuka na Dunavu kod Budimpešte koja je potvrdila visok nivo interoperabilnosti i dodatno ojačala poverenje, razumevanje i prijateljstvo rečnih jedinica Srbije i Mađarske.

Foto Vojska Srbije

Dodaje se da rečne jedinice dve zemlje već dugi niz godina uspešno sarađuju na izgradnji sposobnosti za izvođenje borbenih i neborbenih aktivnosti u zahvatu plovnih puteva.

Foto Vojska Srbije

Tokom sedam dana intenzivnih aktivnosti, plovne i ronilačke jedinice dveju vojski uvežbavale su zajedničko delovanje u uslovima koji zahtevaju preciznost, koordinaciju i brzu reakciju.

Foto Vojska Srbije

-U realističnim scenarijima na vodi i pod vodom, posade su uvežbavale manevrisanje, dejstvo po ciljevima na vodi i kopnu i pronalaženje potonulog objekta, razmenjujući iskustva u primeni taktika, tehnika i procedura, naveli su iz srpskog ministarstva.

Foto Vojska Srbije

Rečnu flotilu Vojske Srbije predstavljala su tri broda sa posadama i ukrcanim roniocima, a tokom rešavanja zajedničkih zadataka, srpski vojnici i starešine pokazali su visok stepen obučenosti i spremnosti za saradnju sa mađarskim partnerima.

Foto Vojska Srbije

U saopštenju se dodaje i da je posebnu dinamiku obuci dalo učešće pripadnika Prve brigade za specijalne operacije Oružanih snaga Mađarske, koji su u sadejstvu sa rečnim višenamenskim brodovima izveli prikaz uništenja terorističke grupe na obali i uzapćenja protivničkog broda.

Tanjug

