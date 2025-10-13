RASKOŠNI UKUSI ORIJENTA: Mirisni specijaliteti “mame” turiste na svakom koraku

ZA ljubitelje autentičnih orijentalnih ukusa, Ankara je pravo mesto. Glavni grad Turske poznat je po svojim mirisnim specijalitetima, jednostavnim, a nezaboravnim jelima i jedinstvenoj tradiciji ukusa koja spaja Istok i Zapad.

Foto: Nikola Petrović

Ako ste ove jesni u poseti turskoj prestonici, ne propustite jedno od najpoznatijih jela - Bejpazari đuveč, bogato varivo puno povrća i mesa, koje se polako krčka dok ne postane pravo remek-delo domaće kuhinje. Tu su i sarme, nezaobilazne u svakoj trpezi, a ljubitelji ulične hrane ne smeju propustiti ankarski simit – hrskavo, zlatno pecivo posuto susamom, savršeno uz čašu jogurta ili čaj. Simit iz Ankare razlikuje se od drugih – manji je, tanji i znatno hrskaviji. Posebno mesto među lokalnim đakonijama zauzimaju kiseljeni krastavčići iz Čubuka, poznati po svom osvežavajućem ukusu i festivalu koji im je posvećen svake godine.

Orijentalna kuhinja Ankare neguje bogatstvo boja i mirisa i u najjednostavnijim jelima. Posebno mesto zauzimaju sveže salate koje spajaju sezonsko povrće, zrnaste plodove i kremaste sosove od susama i limuna. Upravo takva je i osvežavajuća kombinacija avokada, batata, nara i blago pikantnih začina – spoj svežine i topline, karakterističan za Ankaru i njene moderne gastronomske interpretacije.

Uz svako jelo Ankare obavezno se služi poneki zanimljiv zalogaj za početak. Posebno mesto zauzima humus — simbol orijentalnih ukusa — koji u modernim interpretacijama dobija neočekivane boje i arome. Crni tahini humus, napravljen od susama, limunovog soka i maslinovog ulja, servira se sa tanko pečenim lepinjicama posutim crnim susamom. Jednostavan, a raskošan uvod u bogatstvo ukusa ankarske kuhinje.

Jedno od najpoznatijih jela Ankare i čitave Anadolije je Iskender kebab – raskošni specijalitet koji spaja nežno pečeno meso, bogati sos od paradajza i miris putera. Poslužuje se preko komadića lepinje, uz osvežavajući jogurt sa strane, što stvara savršen balans između toplog i hladnog, začinjenog i blagoga. Iskender je pravo utočište za sve koji žele da osete puninu orijentalnih ukusa u jednom zalogaju.

Nemoguće je posetiti Ankaru, a ne probati doner durum – tortilju punu sočnog mesa, začinskog paradajz sosa i sira, koja se obično služi uz svežu salatu, pomfrit i grilovane pečurke prelivene sirom.

Ovaj kraj poznat je i po svojoj šargarepi iz Bejpazarija, od koje se pripremaju razni proizvodi: od sveže ceđenog soka i aromatičnog džema, do zanimljivog lokuma od šargarepe – manje slatkog, ali izuzetno mirisnog deserta koji će vas osvojiti na prvi zalogaj. Za sladokusce tu je bejapazarski kurusu – puterasti, dvostruko pečen biskvit koji se savršeno slaže uz mirisni orijentalni čaj, kao i čuvena baklava sa čak 80 slojeva tanko razvučenog testa i hošmerim, desert koji se topi u ustima.

I da ne zaboravimo: ljubitelji vina uživaće u sortama koje potiču iz centralne Anadolije. Posebno se izdvaja Kalečik Karas, lokalna crvena sorta grožđa koja daje elegantna vina mekane strukture i bogatog mirisnog profila.

Ankara je, dakle, mesto gde svaki zalogaj priča priču – priču o tradicionalnim ukusima, mirisima orijenta i ljubavi prema dobroj hrani.