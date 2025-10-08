"OVAJ VOZ ME JE SPASIO" Putnica otkrila za "Novosti" prve utiske iz voza za Suboticu (VIDEO)

PUTNIČKI vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, reporterka "Novosti" je razgovarala sa putnicima.

Foto: Novosti

Putnica nam je rekla da se prvi put vozi vozom za Suboticu i da je prezadovoljna komforom i higijenom.

- Sada se prvi put vozim ovim vozom baš za Suboticu a inače svakodnevno putujem Beograd - Novi Sad odnosno sada Petrovaradin i prezadovoljna sam zato što sam ranije putovala raznim prevoznim sredstvima i stvarno mi je bilo teško ali od kako je ovaj voz, spasila sam se ipak se za pola sata stigne od Beograda do Novog Sada. Što se tiče komfora to je ovaj isti voz što ide od Beograda do Novog Sada tako da sam i sa komforom i sa higijenom kao i osobljem jako zadovoljna - rekla nam je jedna putnica.