NA SNAZI DVA UPOZORENJA: Očekuju nas obilne padavine - RHMZ se upravo oglasio

30. 09. 2025. u 12:22

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu (za 2. i 3. oktobar).

U četvrtak i petak oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 časova lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše.

Upozorenje na sneg

U četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, u planinskim predelima između 25 i 50 cm snega za period od 48 časova. 

