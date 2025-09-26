MOĆNI "TITEL" BRANI ZEMLJU SA REKA: "Novosti" na sajmu naoružanja "Partner", naših 157 eksponata merkaju stranci (VIDEO)

ISPOD platoa na obali Save, usidren je obnovljeni rečni višenamenski brod "Titel" (broj 332), koji je poslednji modernizovan u floti Rečne flotile. Predstavnici stranih delegacija, razgledali su ga sa vidnim oduševljenjem, a "Novosti" su imale pravo da uđu, snimaju i razgovaraju sa posadom.

Foto: N.Skenderija

Taj brod je jedan od četiri dosad rekonstruisana i modernizovana. On je među 157 eksponata izloženi na Sajmu naoružanja "Partner 2025", od kojih je 31 novitet.

Srbija je na toj smotri koja traje još danas, sa učesnicima iz 30 zemalja, predstavila novu generaciju domaćeg naoružanja - od dronova i lutajuće municije, preko samohodnih minobacača, do modernizovanih oklopnih vozila.

Foto: N.Skenderija

U Hali 1 izloženi su proizvodi domaće namenske industrije, među kojima se i samohodni minobacač od 203 milimetra, artiljerijsko oruđe NORA sa skraćenom cevi od 39 kalibara, kao i familija borbenih vozila "Aleksandar Prvi Ujedinitelj", ali i nedavno nabavljeni modernizovani BTR-80 iz Mađarske.

Tu je i novi ručni bacač granata s dometom do 800 metara - dva puta većim od standardnih, kao i razne varijante "Malog Miloša" koji su osmišljeni u Vojnotehničkom institutu. Osnovna namena ovog sistema na daljinsko upravljanje je onesposobljavanje i uništavanje pešadijskih ciljeva i lako naoružanih vozila mitraljezom.

Ali, veliku pažnju posetilaca privukla je uupravo rečna flotila.

- Svi radovi na brodu "Titel", od konstrukcije do integracije najsavremenijih sistema, izvedeni su u Srbiji - kaže za "Novosti" pukovnik Aleksandar Kari, pomoćnik direktora za naučno-istraživački rad u Vojno-tehničkom institutu. - To je dokaz da naša vojna industrija ima i znanja i kapacitet da od starog plovila napravi savremeni brod koji može da odgovori na zahteve modernog ratovanja.

Foto: N.Skenderija

Na brodu "Titel" u prethodne četiri godine svi sistemi na njemu su zamenjeni.

- Na ovom brodu svi sistemi, od oružja i radara do komunikacije i zaštite su novi - ističe pukovnik Kari. - Prioritet je bio zaštita članova posade kao i samog broda. Operateri upravljaju iz zaštićene kabine, što značajno umanjuje rizik. Ugradnjom različitih vrsta naoružanja povećana je vatrena moć. Takođe je poboljšana pokretljivost, odnosno plovnost broda, ne samo kroz remontaže motora i povećanje brzine, već i ugradnjom savremenih komunikacionih sistema za prenos podataka, koji značajno unapređuju operativnu pokretljivost plovila.

"Senka" i "osica" MEĐU mnoštvom novih i modernizovanih sistema prikazanih na sajmu našla se i besposadna letelica imena "Senka" koji se još nalazi u razvoju Vojnotehničkog instituta. Sistem je namenjen za osmatranje i izviđanje iz vazdušnog prostora, kao i uništavanje nezaštićenih meta, a može da služi i za navođenje artiljerije, za čije potrebe može precizno odrediti koordinate na velikim dometima od 50 kilometara. Prikazano je još nekoliko besšilotnih letilica - samoubica "Osica", "Vrabac", "Vrabac izvićač", "Komarac"...

Foto: N.Skenderija

Na pramcu broda je instalirana daljinski upravljiva borbena stanica sa dva automatska topa kalibra 30 milimetara.

- Operater više ne mora da bude na pramčanom topu - kontrolisanje se obavlja iz komandne kabine - kaže Kari. - Na gornjim palubama postavljene su stabilizovane daljinski upravljive stanice kalibra 12,7 milimetara, koje mogu da gađaju i u pokretu. One su opremljene i dodatcima za raketne bacače, za borbu protiv oklopne tehnike i za odbranu od dronova. Brod je opremljen i sistemima za protivdronsku odbranu: tu su nove generacije ometača GPS signala i specijalizovani antidronski sistemi, uključujući i sredstva za detekciju i obaranje ili neutralisanje naoružanih bespilotnih letelica. Pored toga, na krmenom delu ugrađen je laserski sistem i dodatni kratkodometni PVO elementi.

Plovilo je teško oko 70 tona, a u posadi je sada 13 ljudi. Ranije je bilo 17 članova posade, ali je zbog automatizacije broj smanjen. Brod ima balističku zaštitu, može da se zatvori i plovi pomoću kamera.

Na sajmu se predstavlja 200 izlagača, a osim Srbije izlagači dolaze iz Kine, Rusije, Francuske, Nemačke, Češke, Belorusije, Italije, Turske, Indije, Irana...