STRŠLJENI GA UBOLI 50 PUTA, JEDVA PREŽIVEO: Čitav roj ustremio se na grupu trkača kod Topole, ubode zadobilo njih 20
ROJ stršljenova napao je juče grupu trkača koji su učestvovali u tradicionalnoj trci "Rudnički trag" u okolini Topole. Samo brzom intervencijom hitne pomoći, svi su preživeli.
Grupu trkača tradicionalne trke "Rudnički trag" koja se održavala u blizini Topole napao je roj stršljena. Samo brzom reakcijom ekipa hitne pomoći, sve je prošlo bez tragičnih posledica.
Kako je u svom obraćanju naveo predsednik opštine Topola, najteže povrede zadobio je jedan učesnik trke koga su stršljeni uboli više od 50 puta i koji je zbog toga bio u životnoj opasnosti.
Ubode je zadobilo više od 20 učesnika, ali je najbitnije da su trenutno svi dobro i da se oporavljaju od ovog neočekivanog incidenta, prenosi Geokutak.
Stršljeni napali trkače i šetače i na Fruškoj gori
Podsetimo, stršljeni su napali više osoba u subotu 13. septembra, dok su učestvovale na Bukovačkom maratonu ili se šetale po Fruškoj gori.
Dve osobe koje su zadobile ubode su prevezene u Urgentni centar i dobro su.
Šetači i maratonci po Fruškoj gori zadobijali su višestruke ubode stršljena, ali nisu svi tražili lekarsku pomoć.
- Kada su krenuli za mnom, po zvuku sam mislio da me prati dron. Ali kada sam video roj, ubrzao sam i nisu me dirali. Ali ko je zastao i mlatarao rukama, taj je napadnut - napisao je čitalac 021.rs koji se javio redakciji.
Orijentalni stršljen viđen u komšiluku
Posle više od 50 godina, orijentalni stršljen se vratio u Hrvatsku, a zabeležen je u području oko Splita. Stručnjaci upozoravaju da su posebno aktivni i opasni u ranu jesen.
Orijentalni stršljen je gotovo identične veličine evropskom stršljenu na koga smo navikli, ali je potpuno drugačije boje. Posebno su aktivni i opasni u ovo doba godine, kada je povećana mogućnost napada.
(Blic)
Preporučujemo
HOROR KOD VLADIMIRACA: Podleteo pod šleper - ima poginulih
22. 09. 2025. u 08:33
BURNA NOĆ U BEOGRADU: Šest osoba povređeno u četiri saobraćajne nezgode
22. 09. 2025. u 07:16
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
Komentari (0)