STRŠLJENI GA UBOLI 50 PUTA, JEDVA PREŽIVEO: Čitav roj ustremio se na grupu trkača kod Topole, ubode zadobilo njih 20

ROJ stršljenova napao je juče grupu trkača koji su učestvovali u tradicionalnoj trci "Rudnički trag" u okolini Topole. Samo brzom intervencijom hitne pomoći, svi su preživeli.

Kako je u svom obraćanju naveo predsednik opštine Topola, najteže povrede zadobio je jedan učesnik trke koga su stršljeni uboli više od 50 puta i koji je zbog toga bio u životnoj opasnosti.

Ubode je zadobilo više od 20 učesnika, ali je najbitnije da su trenutno svi dobro i da se oporavljaju od ovog neočekivanog incidenta, prenosi Geokutak.

Stršljeni napali trkače i šetače i na Fruškoj gori

Podsetimo, stršljeni su napali više osoba u subotu 13. septembra, dok su učestvovale na Bukovačkom maratonu ili se šetale po Fruškoj gori.

Dve osobe koje su zadobile ubode su prevezene u Urgentni centar i dobro su.

Šetači i maratonci po Fruškoj gori zadobijali su višestruke ubode stršljena, ali nisu svi tražili lekarsku pomoć.

- Kada su krenuli za mnom, po zvuku sam mislio da me prati dron. Ali kada sam video roj, ubrzao sam i nisu me dirali. Ali ko je zastao i mlatarao rukama, taj je napadnut - napisao je čitalac 021.rs koji se javio redakciji.

Orijentalni stršljen viđen u komšiluku

Posle više od 50 godina, orijentalni stršljen se vratio u Hrvatsku, a zabeležen je u području oko Splita. Stručnjaci upozoravaju da su posebno aktivni i opasni u ranu jesen.

Orijentalni stršljen je gotovo identične veličine evropskom stršljenu na koga smo navikli, ali je potpuno drugačije boje. Posebno su aktivni i opasni u ovo doba godine, kada je povećana mogućnost napada.

