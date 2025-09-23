Društvo

SVOJU HARMONIKU JE RASTEGAO DO DUBAIJA: Profesor iz Niša finalista nagrade Global Teacher Prize

Jelena Ćosin

23. 09. 2025. u 12:02

PROFESOR harmonike u niškoj Muzičkoj školi Predrag Jovanović dobio je jedno od najvećih priznanja u svojoj bogatoj karijeri - proglašen je za najboljeg prosvetnog radnika u regionu i kao finalista konkursa "Prosvetitelj" predstavljaće Srbiju na prestižnom svetskom takmičenju Global Teacher Prize, koje će se 2026. godine održati u Dubaiju.

Muzički put ovog skromnog, ali izuzetnog umetnika i pedagoga započeo je u Leskovcu, gde je prvi put uzeo harmoniku u ruke, a nastavljen je na čuvenom konzervatorijumu "P. I. Čajkovski" u Kijevu. Tamo je diplomirao i magistrirao sa prosečnom ocenom 10! Kao student decenije proglašen je najboljim na univerzitetu, a potom je svoje usavršavanje nastavio u Lugansku, gradeći reputaciju vrhunskog izvođača i profesora.

Tokom 20 godina rada u prosveti, Jovanović je sa svojim učenicima osvojio više od 300 međunarodnih priznanja - većinom prvih nagrada - na takmičenjima širom Evrope, Rusije, Amerike i Kanade. Njegovi učenici danas su priznati koncertni izvođači i profesori na prestižnim institucijama, što najbolje govori o kvalitetu i posvećenosti u njegovom radu. Kao jedan od četvoro najboljih nastavnika u Srbiji, Jovanović je ušao u finale nagrade "Prosvetitelj", čime je obezbedio i plasman među kandidate za Global Teacher Prize 2026. godine.

- Sa svojim učenicima navikao sam na takmičenja i pobede, ali ovo priznanje ima posebnu težinu. Biti među najboljim nastavnicima u zemlji i predstavljati Srbiju u Dubaiju ogromna je čast. Još važnije, stekao sam prijatelje među kolegama iz polufinala i podelio neverovatnu energiju i entuzijazam sa njima - kaže Jovanović.

Priča nam još da njegova uloga u školi prevazilazi uobičajene okvire, i da nije samo nastavnik, već i učitelj, prijatelj i podrška, a ponekad i roditelj:

- Naš zadatak nije samo da prenesemo znanje, već da kroz muziku oblikujemo dušu, da decu naučimo vrednostima, radoznalosti i empatiji. Poseban i lični pristup svakom učeniku ključan je za otkrivanje njihovih potencijala.

Govoreći o izazovima današnjice, Jovanović naglašava da su klasična muzika i obrazovanje često potcenjeni, dok su deca i roditelji izloženi pritiscima savremenog društva.

- Nažalost, živimo u vremenu gde prosveta i klasična muzika nisu dovoljno vrednovane. Upravo zato je uloga prosvetitelja da drži svetlo upaljeno tamo gde je tama - kaže Jovanović.

Učenici su uvek najvažniji

MUZIČKA škola u Nišu, u kojoj radi, za profesora Predraga Jovanovića, nije samo mesto obrazovanja, već prostor gde se mladi umetnici razvijaju u srećne i ispunjene ljude, sa snažnim moralnim i porodičnim vrednostima. To je, kaže nam, možda i najveća nagrada koju jedan profesor može da dobije.

