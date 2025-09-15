„Dunav“ osluškuje potrebe transportnog sektora

NA ovogodišnjem Sajmu teretnih vozila održanom na Beogradskom sajmu, Kompanija „Dunav osiguranje“, lider na domaćem tržištu, predstavila je nove, prilagođene pogodnosti za transportni sektor, pogotovo za članice Udruženja „Međunarodni transport“.

Ljubomir Zec, direktor Sektora interne i eksterne prodaje u Kompaniji Dunav osiguranje/ Foto: Pakt studio

Vođena principom da osiguranje ne sme biti šablon, već odgovor na realne potrebe klijenata, Kompanija kontinuirano prati promene na tržištu i pažljivo osluškuje zahteve svojih osiguranika. Upravo stoga, „Dunav osiguranje“ razvija fleksibilna rešenja, naročito u oblasti kasko osiguranja, koje je od presudnog značaja za sektor transporta.

Potpisivanje sporazuma između Udruženja Međunarodni transport i Kompanije Dunav osiguranje/ Foto: Pakt studio

- Za sve članice Udruženja važe specijalne pogodnosti u obimu osiguravajućeg pokrića kasko osiguranja, što predstavlja važan korak ka individualizaciji ponude i prilagođavanju savremenim zahtevima transportne industrije - izjavio je Ljubomir Zec, direktor Sektora interne i eksterne prodaje u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

Ljubomir Zec, na prezentaciji koja je održana na ovogodišnjem Sajmu teretnih vozila/ Foto: Pakt studio

On je naglasio da su u postkovid periodu, uz ubrzan tehnološki razvoj i promene u načinu korišćenja i namene motornih vozila, nastale realne potrebe za prilagođavanjem kasko tarifa, pa je sve više zahteva za individualnim paketima osiguranja.

Kadar sa ovogodišnjeg Sajma teretnih vozila u Beogradu/ Foto: Pakt studio

Kao dugogodišnji partner Udruženja „Međunarodni transport“, „Dunav osiguranje“ je i ovog puta potvrdilo svoju posvećenost transportnom sektoru. U okviru sajamskih aktivnosti, potpisan je i ugovor o partnerstvu između Kompanije i Udruženja, čime se dodatno učvršćuje saradnja dve strane.

Zec je iskoristio priliku da pozove sve vozače da posete neku od preko 70 lokacija „Dunav auta“ širom Srbije, gde mogu izvršiti proveru tehničke ispravnosti vozila ili ugovoriti odgovarajuću polisu osiguranja.

Za više informacija o kasko paketima i drugim vrstama neživotnog osiguranja, zainteresovani se mogu informisati putem sajta www.dunav.com ili besplatnim pozivom na broj 0800-386-286.