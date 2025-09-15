„Dunav“ osluškuje potrebe transportnog sektora
NA ovogodišnjem Sajmu teretnih vozila održanom na Beogradskom sajmu, Kompanija „Dunav osiguranje“, lider na domaćem tržištu, predstavila je nove, prilagođene pogodnosti za transportni sektor, pogotovo za članice Udruženja „Međunarodni transport“.
Vođena principom da osiguranje ne sme biti šablon, već odgovor na realne potrebe klijenata, Kompanija kontinuirano prati promene na tržištu i pažljivo osluškuje zahteve svojih osiguranika. Upravo stoga, „Dunav osiguranje“ razvija fleksibilna rešenja, naročito u oblasti kasko osiguranja, koje je od presudnog značaja za sektor transporta.
- Za sve članice Udruženja važe specijalne pogodnosti u obimu osiguravajućeg pokrića kasko osiguranja, što predstavlja važan korak ka individualizaciji ponude i prilagođavanju savremenim zahtevima transportne industrije - izjavio je Ljubomir Zec, direktor Sektora interne i eksterne prodaje u Kompaniji „Dunav osiguranje“.
On je naglasio da su u postkovid periodu, uz ubrzan tehnološki razvoj i promene u načinu korišćenja i namene motornih vozila, nastale realne potrebe za prilagođavanjem kasko tarifa, pa je sve više zahteva za individualnim paketima osiguranja.
Kao dugogodišnji partner Udruženja „Međunarodni transport“, „Dunav osiguranje“ je i ovog puta potvrdilo svoju posvećenost transportnom sektoru. U okviru sajamskih aktivnosti, potpisan je i ugovor o partnerstvu između Kompanije i Udruženja, čime se dodatno učvršćuje saradnja dve strane.
Zec je iskoristio priliku da pozove sve vozače da posete neku od preko 70 lokacija „Dunav auta“ širom Srbije, gde mogu izvršiti proveru tehničke ispravnosti vozila ili ugovoriti odgovarajuću polisu osiguranja.
Za više informacija o kasko paketima i drugim vrstama neživotnog osiguranja, zainteresovani se mogu informisati putem sajta www.dunav.com ili besplatnim pozivom na broj 0800-386-286.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)