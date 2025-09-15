TEMPERATURA OPET SKAČE DO 30 STEPENI: Ovog datuma stižu pljuskovi i grmljavina - detaljna prognoza za naredne dane

U SRBIJI ujutru i delom pre podne mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama, dolinama reka i nizijama magla.

Foto: D. Balšić

Očekuje se i retka pojava slabe kiše ili rosulje u Braničevu, oblasti Homolja i Velikog Pomoravlja. Sredinom dana i posle podne u svim predelima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni.

Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni.

Vreme narednih dana

U utorak (16. septembra) pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Narednih dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i porast temperature pa se u većini mesta od četvrtka ponovo očekuje oko 30 stepeni.

