Društvo

MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE: Pojavili su se "spoofing" pozivi!

В.Н.

12. 09. 2025. u 11:55

SLUŽBA za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Republike Srbije beleži sve veći broj slučajeva prevara u kojima građani postaju mete takozvanih "spoofing“ poziva.

МУП ИЗДАО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ: Појавили су се spoofing позиви!

Foto Shutterstock

- Prevaranti koriste tehnologiju kako bi prikazali tuđi broj telefona, često broj neke institucije, banke ili člana porodice,  a u pojedinim slučajevima imitiraju i glas bliskih osoba ili službenika. Cilj im je da od žrtve izvuku novac, šifre ili druge osetljive podatke -  navode iz MUP-a.

Kako da se zaštitite?

  • Ako vam neko putem telefona traži novac, lozinke ili lične podatke – odmah posumnjajte
  • Prekinite poziv i sami pozovite osobu ili instituciju na broj koji već imate sačuvan
  • Ne donosite odluke pod pritiskom, koliko god sagovornik delovao ubedljivo.

MUP apeluje na građane da, ukoliko sumnjaju da su bili meta ovakve prevare, odmah obaveste policiju na broj 192 ili u najbližoj stanici.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: Možda je pogrešno pročitano i protumačeno
Svet

0 0

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: "Možda je pogrešno pročitano i protumačeno"

ISTRAŽITELjI su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške za koju vlasti veruju da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka, preneli su američki mediji. Istražitelji nisu želeli da komentarišu ove informacije, a kasnije su se pojavila saznanja da su natpisi na pušci i municiji pogrešno protumačeni.

11. 09. 2025. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U ime naroda
Društvo

0 0

U ime naroda

Viši sud u Beogradu, sudija Dragana Stanojković, u parnici tužiova Novice Antića iz Kragujevca, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NID Kompanija "Novosti" a.d. Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, koje zastupaju punomoćnici advokati iz zajedničke advokatske kancelarije "Isailović", radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene 02.04.2025. godine,doneo je

12. 09. 2025. u 13:49

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA