MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE: Pojavili su se "spoofing" pozivi!

SLUŽBA za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Republike Srbije beleži sve veći broj slučajeva prevara u kojima građani postaju mete takozvanih "spoofing“ poziva.

Foto Shutterstock

- Prevaranti koriste tehnologiju kako bi prikazali tuđi broj telefona, često broj neke institucije, banke ili člana porodice, a u pojedinim slučajevima imitiraju i glas bliskih osoba ili službenika. Cilj im je da od žrtve izvuku novac, šifre ili druge osetljive podatke - navode iz MUP-a.

Kako da se zaštitite?

Ako vam neko putem telefona traži novac, lozinke ili lične podatke – odmah posumnjajte

Prekinite poziv i sami pozovite osobu ili instituciju na broj koji već imate sačuvan

Ne donosite odluke pod pritiskom, koliko god sagovornik delovao ubedljivo.

MUP apeluje na građane da, ukoliko sumnjaju da su bili meta ovakve prevare, odmah obaveste policiju na broj 192 ili u najbližoj stanici.