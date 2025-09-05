LETO SE NE PREDAJE: Danas do 33 stepena - za vikend kiša u ovim delovima Srbije

U SRBIJI danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni.

Foto: D.Dozet

Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.

Krajem dana i u toku noći na severu umereno, prolazno naoblačenje.

Vreme narednih dana

Za vikend i sledeće sedmice pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i to uglavnom u brdsko - planinskim predelima.

