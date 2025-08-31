"OD 2022. GODINE PENZIJA MI SE VEĆ POVEĆALA SKORO 64 ODSTO!" Penzioneri oduševljeni novim povećanjem - Sada će biti gotovo 80%! (VIDEO)

SA POSEBNIM oduševljenjem naši najstariji sugrađani dočekali su vest koju je prilikom gostovanja na televiziji Pink objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić o novom povećanju penzija od 12%.

Foto: Novosti

- Posle povećanja penzija od 12 odsto biće sasvim jasno da ljudi imaju neuporedivo bolji životni standard i da mogu lakše da žive - rekao je predsednik.

Naši najstariji sugrađani ne kriju svoje zadovoljstvo zbog najavljenog povećanja. Ističu, koliko je veliko povećanje penzija u poslednjih nekoliko godina.

- Ja sam otišao u penziju u aprilu 2022. godine, tada sam napunio 65 godina. Do sada mi se penzija povećala ukupno 63,76%. Sa ovim povećanjem sada od 12%, to će biti skoro 80% povećanja ukupno. Kako ne bih bio zadovoljan! Zadnje 3,4 godine, skoro 80% je penzija povećana - rekao nam je jedan sugrađanin.

Dotakao se i mere koja se odnosi na smanjenje kamatnih stopa za kredite, za koje smatra da su vrlo važne za ljude koji su u procesu rešavanja stambenog pitanja.

- To će njima mnogo značiti! Kada uđete u kredite, tu nastaje problem zbog vraćanja, zbog velikih kamatnih stopa. Svako smanjenje, naročito penzionerima mnogo znači - ističe on.

Dodaje i da će najavljeno smanjenje cena od 1. septembra jako značiti penzionerima, za njihov budžet.

- Znamo da 70-80% novca odlazi na hranu, a ono ostalo na režijske troškove. Ovo će njima mnogo značiti, naročito penzionerima sa nižim penzijama.

"Novosti" vam donose detaljnu računicu koliko će svaki penzioner imati mesečno više novca na računu.

