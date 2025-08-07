Društvo

"OD TOG MOMENTA JEDNOSTAVNO VAM ŽIVOT NIJE ISTI" Srce oca u paklu leukemije - Potresna ispovest Jahje Fehratovića (VIDEO)

В.Н.

07. 08. 2025. u 13:32

U PODKASTU Može i lično sa Aleksom koji je juče emitovan na našoj video platformi i Jutjub kanalu imali ste priliku da pogledate gostovanje dr. Jahja Fehratovića koji je odrastao u Novom Pazaru, a dok je bio poslanik u Skupštini Republike Srbije govorio je o potresnoj priči svog deteta koje boluje od leukemije.

Foto: Novosti

Jahja Fehratović javio se za reč u trenutku kad je opozicija počela da pravi haos u Skupštini i doslovce ih molio da omoguće rad parlamenta jer je njegovo dete bolesno i potrebna mu je pomoć. Međutim, niko od kolega opozicije to nije hteo da sluša. 

- To je bio krik iz mene, najponosniji sam na taj momenat u svojoj političkoj karijeri u tom prisustvu u Skupštini Republike Srbije u tri mandata, prosto jer je sve ostalo bilo idejno, ali taj momenat je nešto što obeleži svakog od nas i prosto vam da mogućnost da izbacite iz sebe tu neku muku, tegobu, nešto što nosite jednostavno. Ako sam tog momenta doprineo imalo da takav budžet prođe i da neko od dece dobije terapiju i da danas bude živo ja sam najsrećniji čovek na svetu - rekao je Fehratović.

- Kada su mi saopštili tu vest, ja sam samo pobegao u kupatilo ostavio sam telefon bio sam pod nervnim slomom - rekao je on govoreći o momentu kada je saznao za bolest svog sina. 

Pogledajte celu emisiju:

