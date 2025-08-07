"OD TOG MOMENTA JEDNOSTAVNO VAM ŽIVOT NIJE ISTI" Srce oca u paklu leukemije - Potresna ispovest Jahje Fehratovića (VIDEO)
U PODKASTU Može i lično sa Aleksom koji je juče emitovan na našoj video platformi i Jutjub kanalu imali ste priliku da pogledate gostovanje dr. Jahja Fehratovića koji je odrastao u Novom Pazaru, a dok je bio poslanik u Skupštini Republike Srbije govorio je o potresnoj priči svog deteta koje boluje od leukemije.
Jahja Fehratović javio se za reč u trenutku kad je opozicija počela da pravi haos u Skupštini i doslovce ih molio da omoguće rad parlamenta jer je njegovo dete bolesno i potrebna mu je pomoć. Međutim, niko od kolega opozicije to nije hteo da sluša.
- To je bio krik iz mene, najponosniji sam na taj momenat u svojoj političkoj karijeri u tom prisustvu u Skupštini Republike Srbije u tri mandata, prosto jer je sve ostalo bilo idejno, ali taj momenat je nešto što obeleži svakog od nas i prosto vam da mogućnost da izbacite iz sebe tu neku muku, tegobu, nešto što nosite jednostavno. Ako sam tog momenta doprineo imalo da takav budžet prođe i da neko od dece dobije terapiju i da danas bude živo ja sam najsrećniji čovek na svetu - rekao je Fehratović.
- Kada su mi saopštili tu vest, ja sam samo pobegao u kupatilo ostavio sam telefon bio sam pod nervnim slomom - rekao je on govoreći o momentu kada je saznao za bolest svog sina.
Pogledajte celu emisiju:
Preporučujemo
"STAZE KOSMETA" - ŠAR-PLANINA: Kako sam pripitomio vučicu? (VIDEO)
19. 06. 2025. u 19:01
"STAZE KOSMETA" - SUŠIĆE: "Život je borba - sto jeda da pojedeš, jedan med" (VIDEO)
05. 06. 2025. u 19:01
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)