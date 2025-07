UBIJANJEM DECE USTAŠE HTELE DA NAS ZBRIŠU: U Prijedoru se danas obeležava dan sećanja na najmlađe žrtve NDH

U DELU od Ulice Tošin bunar do Ulice Radoja Dakića na Novom Beogradu, od danas do 25. jula doći će do zauzeća obe desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka gradu), tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, zbog čega će vozila na linijama 18 i 78 saobraćati izmenjenim trasama.