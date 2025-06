STIŽE NAM PRVI TOPLOTNI TALAS: Do kraja sedmice i do 36 stepeni

U PRVOJ dekadi juna očekuje nas prvi letnji toplotni talas.

Foto: N. Fifić, K. Mihajlović, D. Dozet

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje se pretežno sunčano vreme, danas sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 °S, a od sutra do kraja sedmice (08.06.) od 32 do 36 °S.

Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 °S), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije.

U centralnim delovima Beograda nakon 3. juna pojava tropskih noći sa minimalnim temperatura od 20 do 22 stepena.

